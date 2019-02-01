總統遭國台辦謾罵 吳釗燮回嗆瘋子

2019-02-01

〔記者彭琬馨／台北報導〕農曆春節前夕，總統蔡英文至全台各地勞軍行程，遭中國國台辦發言人馬曉光批：「以武拒統，死路一條！」馬更指蔡裝「大力水手」當網紅、扮花旦。外交部長吳釗燮昨以「JW」署名在外交部推特上發文回擊，反嗆國台辦是一群瘋子。

吳釗燮在推文中表示，台灣是捍衛自由、民主生活方式的最前線國家，台灣會持續戰鬥，對抗國家層級的干預、滲透、假資訊、軍隊威脅、國際攻擊、非洲豬瘟、「五毛黨（wumao）」與「國台辦的瘋子們（GTB lunatics）」。

推文並附上一張非洲豬瘟中國疫情的擴散時間表，圖中顯示台灣位處抵禦豬瘟疫情的最前線。

吳釗燮過去曾多次以JW署名在外交部推特上發言回嗆中國。日前有中國民眾使用推特發言、卻被關進拘留所十多天，吳釗燮便在推特上發文指：「我忍不住想問，你們到底在怕什麼？拜託，推特很好玩的！」

台灣麥當勞發布滿福堡廣告，影片中以「台灣」稱呼主角國籍，引發中國網友不滿抵制，影片並從YouTube下架，吳釗燮也在推特上發文指：「現在連漢堡都要遵守一中原則了嗎？這是在開玩笑吧？」

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