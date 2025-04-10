週五轉晴回暖 西半部上看31度

週五各地大致多雲到晴，午後熱對流作用，中部以北地區及其他山區有局部短暫陣雨，清晨北部地區也有零星短暫陣雨。（資料照）

2025/04/10 22:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（11日）中部以北地區及其他山區受午後熱對流作用，有局部短暫陣雨，清晨北部地區也有零星短暫陣雨；西半部高溫可達30到31度，各地低溫約19到22度。

中央氣象署預報，週五環境轉為東南到偏南風，雨勢相對較小，花、東部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；此外，金、馬及明晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意駕駛安全及航班資訊。

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溫度方面，預測西半部高溫可達30到31度，東半部約27度左右，各地低溫約19到22度；離島澎湖全天23到27度、金門19到25度、馬祖18到23度。

不過，週末轉涼，雨勢明顯，天氣風險公司指出，週六下半天又有另一波鋒面由北到南通過，影響全台，白天體感悶熱，中北部沿海與山區有局部對流發展帶來短暫陣雨或偶發雷雨。晚間鋒面通過，各地轉為較廣泛、間歇性較大雨勢天氣，中北部需特別留意。這波鋒面降雨影響延續到週日清晨前。​

紫外線指數部分，基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、台東縣為「高量級」；連江縣、金門縣、「中量級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為東南風到偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

氣溫方面，西半部高溫可達30到31度，各地低溫約19到22度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、台東縣為「高量級」；連江縣、金門縣、「中量級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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