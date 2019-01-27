提名制度 吳敦義：必須能凸顯候選人

2019-01-27

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨總統提名機制未定，有中常委在常會中建議採美國開放式總統初選制度，吳敦義裁示年後由智庫研究提案的可行性。吳敦義昨表示，這是「很多人提供的意見」，黨在適當時機自然會經中常會或中全會做成基本的競賽規則。

吳敦義昨陪同國民黨北市第二選區立委補選候選人陳炳甫車隊掃街，受訪時表示，國民黨過去實施過各種總統提名制度，之前使用全民調決定人選，後來也被臨時黨代表大會否決，後由黨代表大會推舉新的候選人；他強調，提名制度要好好商量，看何種制度較能凸顯候選人，並獲民眾接受與支持。

吳敦義說，候選人最重要的是能力、品德、政績與團隊能力，是否對國家、國民黨忠貞，任何人符合上述要件，就應有機會，「這樣的人，黨內可能不只一個，但彼此要觀念一致、目標相同，在公平競爭中不分裂、不分歧。」

外界有人建議，國民黨派高雄市長韓國瑜勝選機會大；吳敦義回應，對此沒有意見，任何人有意願，能推動廉能有效政府，讓人民賺大錢，建構以幸福家庭為底的公義和諧社會，讓兩岸能永續和平穩定發展，自然有勝出機會。

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