比喻美中台關係挨批失言 柯P怨：被見縫插針

2019-01-20

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，談論美、中、台關係與蔡政府親美立場時，比喻「強盜搶銀行只看到錢，沒看到警察」，遭各界抨擊發言不當，更被解讀為親中、暗酸蔡政府。柯文哲昨受訪時抱怨，「你要興風作浪、要見縫插針，那我也沒有辦法」。柯並以「拒絕回應惡意導引題目」，不願答覆媒體詢問誰是警察、誰是強盜。

誰是強盜誰是警察

柯：只是一個比喻

柯文哲專訪前晚播出後引發議論，新北市前市長朱立倫也認為不妥。柯文哲昨出席消防慶祝大會時受訪表示，他只是在做一個比喻，所謂的兩岸關係，要放在中、美對抗的國際局勢下來看，台灣是在夾縫中求生存，所以在跟任何一方打交道的時候，要注意另外一方的反應，「你要興風作浪、要見縫插針，那我也沒有辦法。」

至於誰是強盜、誰是警察？柯文哲重申，這只是一個比喻，為什麼要自己去對號入座，只是比喻一個狀況，在做這件事情時，要注意另外一邊的反應。

媒體追問中國是警察嗎？柯表示，拒絕回應這種惡意導引的題目。而是否有中國施壓？柯否認稱，中國根本也不想理他。

柯文哲還說，他非常清楚，未來一年當中，台灣的選舉一定導向這種統獨對立議題，藉此把柯文哲邊緣化，這是他們的基本戰略邏輯，所以他何必去讓大家貼標籤，自己跑去對號入座。

柯文哲更抱怨，本來沒有事，你們就一定要誇大。他認為這是一種典型的興風作浪，所以拒絕對號入座，「如果講每一句話都要想東想西，乾脆不要講。」

媒體則質疑，市長層級根本不用談到美、中、台的國際外交關係議題。柯文哲回應，這其實都是主持人愛問，「通常是你們問，我才會回答，你們不問，我也不會自己跳出來再講一大堆。」

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