反制假訊息 總統：強化重層嚇阻

2018-12-26

新型態非軍事威脅 傷害我政府威信與民主價值

〔記者涂鉅旻、羅添斌／台北報導〕蔡英文總統昨以三軍統帥身分出席一○八年上半年將官晉任典禮，由於我國近來頻受境外假消息、滲透所擾，總統表示，我國面臨新型態安全威脅，除了傳統軍事行動，還包括各面向的滲透、假訊息傳播，意圖分化國人、打擊士氣，傷害政府威信與民主價值；因此，整體國防概念部分，平時也應建立「重層嚇阻」能量，阻止非軍事行動。

對於總統所提「嚇阻」方式，軍方人士說，國軍配合行政院辦理資通安全工作外，亦能有效阻止境外對我的資訊、滲透威脅。

國防部明年上半年晉任將領共廿六員，包括八員中將、十八員少將。總統表示，她要賦予晉任將官三項任務，分別為務實創新、強化整體國防、保家衛國。她表示，「務實創新」部分，中共在區域周邊軍事行動，試圖削弱我國主權，並影響區域和平穩定秩序，國軍遭遇挑戰越嚴峻，守護家園與區域安全的決心就需更堅強，盼國軍建軍、治軍與演訓更趨創新與務實。

「強化整體國防」部分，總統表示，我國面臨新型態安全威脅，除傳統軍事行動，還包括各面向的滲透、假訊息傳播，意圖分化國人、打擊士氣，傷害政府威信及我國共享的民主價值；而整體國防概念，除能在軍事衝突時獲勝，平時也應建立「重層嚇阻」能量，阻止非軍事行動。

「保家衛國」部分，蔡總統表示，盼國軍透過創新管理、精簡行政庶務，讓弟兄姊妹瞭解從軍，並非浪費時間或犧牲，而是志業的實現。

辜麗都 小英首位欽點晉任女將領

此次獲晉任的將官中，以馬防部政戰主任辜麗都最受矚目，她為蔡總統二○一六年就職以來，首名獲欽點晉任的女性將領，也是我國史上第九位女性將官，亦具備野戰部隊經歷。她謙稱，對於自己獲得晉任，覺得「得之於人者太多，出之於自己太少」。

軍方官員另透露，由於國軍將官員額有限，導致空軍新設的多個飛彈旅旅長以及資通電軍指揮部的網路戰聯隊長、資通聯隊長等重要職務，仍無法比照三軍部隊的編制提升為少將編階，引發軍中內部諸多議論。

官員表示，國軍目前將官員額共有二九二個，除了大部分在國軍體系，還有部分將官員額是分散在國安會、國安局、海巡署及教育部，由於教官退出校園已有落日期限，未來這些提供給教育部的將官員額回歸國防部之後，飛彈旅長以及網路戰聯隊長、資通聯隊長的編制，就可以由上校提升為少將。

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