去蔣化 蔡︰非總統、促轉會說了算

2018-12-19

〔記者蘇永耀、何玉華、彭琬馨、林良昇、陳鈺馥／綜合報導〕針對行政院促轉會推動去威權化、去蔣化等轉型正義工作，總統蔡英文昨表達態度說，這不是總統說了算，也不是促轉會說了算，社會期待促轉會能搭建平台，讓有不同看法的人可以在一個平台上交換意見。

促轉會前天舉行任務進度報告記者會，認為三軍儀隊應該撤離中正紀念堂，也應解除園區大量運用帝王宮殿、皇室陵寢等與黨國威權相關語彙，促轉會並行文中央銀行研議國幣改版的成本後再協商討論。

蔡總統昨在總統府進行迴廊談話，指促轉會所提的以上議題，不是總統說了算，也不是促轉會說了算，政府成立促進轉型委員會的目的，在於釐清真相，並促進人民對歷史上所發生的事件，有一個和解的過程。

蔡總統說，她期待促轉會除了做大量的調查研究釐清真相之外，也能搭建平台，讓社會上對於歷史過程許多事件有不同看法的人，可以有個討論的空間，這個過程非常重要。

總統舉例，文化部在討論中正紀念堂時就使用「公民審議程序」，包括藍天行動聯盟與獨派的團體等，都可以利用這個平台坐下來討論，這是一個好的解決方法，可以讓社會對於我們歷史上所累積的許多問題，都能有更多的討論。

對於外界質疑去蔣化，參選民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰昨天拜會新北市議會民進黨團時表示，不該在此時讓社會產生質疑，去蔣化是「想得不夠好、做得不夠好，所以人民很難說好」。

促轉會昨日表示，國幣改版一事在社會上存在著正反不同意見，未來促轉會仍須徵詢各相關部會意見，了解事實科學的數據，再做進一步研究評估。

藍提廢促轉條例 最快週五付委

不過多位國民黨立委認為應廢除促轉會，立法院程序委員會昨也通過國民黨立委賴士葆等廿四人提出的廢止「促進轉型正義條例」一案，排入本週五院會報告事項議程，一旦通過就可交付委員會審查。立法院民進黨團幹事長李俊俋受訪時呼籲國民黨不要因為張天欽事件無限上綱，並質疑「難道是國民黨怕面對真相嗎？」

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