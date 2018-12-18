中正紀念堂要轉型 促轉會︰撤儀隊

2018-12-18

〔記者陳鈺馥、涂鉅旻、陳昱勳／台北報導〕為清除威權象徵，使中正紀念堂能夠順利轉型，行政院促轉會昨提出五項具體原則，建議應規劃撤出三軍儀隊，解除現存地景的威權性格。國防部回應表示，此事應視主管機關文化部地景文物整體規劃定案後，並評估辦理後續事宜。

文化部長鄭麗君回應，三軍儀隊並非文化部主導，屬於國防部管轄。鄭麗君表示，中正紀念堂轉型涉及兩個層面，一為回應轉型正義，這部分會深入與促轉會討論；二為涉及中正紀念堂建物、空間與土地使用，同時也涉及空間想像及城市發展，文化部也會依據社會的討論，於年底先提一個初步的想法，與促轉會討論。

文化部︰年底提構想討論

促轉會昨公布「半年任務進度報告」，據統計，全台公共空間兩蔣紀念物共一二一四件，其中蔣介石銅像高達一○八三座，各地方政府僅花蓮縣、基隆市未回報數量。

促轉會代主委楊翠表示，關於中正紀念堂轉型原則已提供至文化部，第一應「解除現存地景的威權性格」，其次是「銘記從威權統治到挑戰威權的歷史軌跡」，第三為「推動人權、民主、法治調查研究與普及公民教育」，以及「規劃能夠有效履行前述原則的機關」，最後是「轉型與修法過程中，應有回應轉型正義的過渡措施」。

楊翠說明，中正紀念堂景觀大量運用帝王宮殿、皇室陵寢的空間語彙，目的在建構黨國史觀與偉人崇拜，建議未來應以公共性、開放性為標準，重新改寫園區內各種威權象徵意涵，讓詮釋權、使用權回歸公民社會。

「並不是完全抹除掉！」楊翠提及，中正紀念堂現址曾為日本殖民時代軍營、威權統治時期的陸軍司令部，解嚴後成為民間政治抗議與社會運動集結地，未來或可標示、保存、復原百年來國家暴力與民主追求的種種軌跡。

楊翠指出，中正紀念堂現為民眾日常生活休憩空間，為彰顯人權與民主價值，未來應規劃撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關常設展。

針對軍方表態拒移除軍營內蔣公銅像，促轉會強調，國防部應尊重促轉條例法律，配合移除，促轉會委員尤伯祥表示，促轉條例規定威權象徵須清除，國防部應遵守法律，移除兩蔣銅像是「軍隊國家化」的最後里程碑。國防部則強調，軍隊早已國家化，國防部基於尊重歷史、飲水思源，傳承光榮傳統，維持營區現狀。

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