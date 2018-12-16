關西機場事件 造謠男大生抓到了 法官裁定免罰

2018-12-16

〔記者佟振國、劉濱銓、吳政峰、翁聿煌／綜合報導〕南投縣埔里鎮游姓男大生涉嫌於今年九月六日在批踢踢論壇散播「台客受困關西機場靠中國救援」的假消息，被警方依違反社會秩序維護法函送法辦。南投地院以警方對於假消息「足以影響公共之安寧」的舉證不足，裁定不罰；埔里分局昨強調尊重法院裁定。

法官認為 警未證明影響公共安寧

警方調查，游姓男大生今年九月六日在日本大阪關西機場，涉嫌以帳號「GuRuGuRu」在批踢踢論壇「日本旅遊板」發文，散布燕子颱風肆虐關西機場時，搭乘中國提供的專車前往大阪，並聯絡台北駐日經濟文化代表處，詢問是否可提供住宿及交通協助，卻得到代表處不耐煩回應的謠言。

刑事警察局獲報，根據帳號資料，掌握發文者是設籍南投埔里的游姓男大生，埔里分局依違反社會秩序維護法第六十三條「散布謠言，足以影響公共之安寧」通知到案，訊後函送南投地院審理。

游男偵訊時坦承八月三十日至九月十二日在日本大阪旅遊，但帳號非他申請，也未尋求代表處協助，謠言亦非他張貼，可能是個資遭冒用。但法官審酌警方提供多項網路帳號相關資料，認定為游男本人無誤。然法官以謠言是否「足以影響公共之安寧」的舉證不足，裁定游男不罰，警方也未提抗告。

法官認為，該謠言對國內民眾不足產生畏懼或恐慌，而在日本大阪的台灣民眾，縱使未獲代表處的協助，最多是等待時間拉長或造成不便，非生命已遭受急迫威脅，也無法證明致人心生畏懼、恐慌。

駐日代表處要回復名譽 可打民事訴訟

對於法官裁定，士檢前檢察官、律師翁偉倫指出，「足以影響公共之安寧者」的概念類似「人心惶惶」，但未達「心生畏怖」程度，本案謠言是指責駐日代表處救援不力，造成的是民眾對政府的質疑，難認心理感到不安，因此判決看來尚稱合理。

翁偉倫說，「說謊」尚屬憲法保障的言論自由層次，若要禁止民眾說謊，立法者應在法律中明文規定。

律師許文鐘也認為，立法者未對造謠處以刑罰，應是認為造謠多數不會直接造成實質危險，惡性較低，法官也會嚴格限縮適用；目前對這種未直接造成社會不安或危害的惡作劇言論，仍無法可罰，不過，駐日代表處還是可透過民事訴訟，請求游男登報道歉、澄清事實以回復名譽。

造謠男就讀台北大學 校方將派人輔導

法院雖裁定不罰，但游男仍遭網友肉搜起底，目前就讀國立台北大學。台北大學主秘呂育誠表示，將於週一上課日啟動關懷機制，指派輔導人員與游姓學生詳談，了解他在校學習及生活情形，以及散發不實言論的動機與原因，也讓他了解此事的嚴重性。

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