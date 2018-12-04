共軍例行性巡航台海？ 軍方︰無異狀

2018-12-04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國軍艦今年三度通過台灣海峽，使兩岸關係備受國際矚目，外傳中國海軍軍艦自今年起已「例行性」巡航台海。國防部昨強調，國軍聯合情監偵嚴密掌握台海周邊海、空情狀並有效應處，並無異狀；知情人士也表示，中國軍艦本來就會在台海中線以西活動，也未越界試探我底線。至於中國軍艦巡航台海中線以西海域是否已趨於「例行性」？軍方未否認。

軍方人士表示，中國軍艦在台海中線以西活動並非稀奇之事，整體次數也未因我國執政黨的不同而有大幅變動，而國軍為因應區域情勢，並加強台海方面應變作為，不定期地調動軍艦進駐台海重要的海軍基地。

據透露，中國海軍艦艇巡航時，並未刻意向台海中線靠近，我方也會適時派出軍機、軍艦密切監偵，或在台海中線以東海域跟隨「伴航」，但雙方都不會逾矩越界。

對於中國軍艦活動，知情人士推論，這也許和近來中、美兩國在亞洲的角力有關，尤其美國軍艦今年已三度航行台灣海峽，受外界矚目，雖中國官方近期態度較為低調，但對周遭情勢「仍會有所回應」。

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