公投拒核災區食品 衝擊台日友好

2018-12-01

恐成唯一禁日核災區食品國家

〔記者彭琬馨、李欣芳／台北報導〕由國民黨副主席郝龍斌領銜提出的「反核食」上週通過公投門檻後，中國稍後宣布解禁日本新潟縣產稻米，台灣恐成為全球唯一一個全面禁止日本核災區食品的國家。由於第四十三屆台日經貿會議昨在台北落幕，台灣日本關係協會副秘書長林慶鴻證實，日方在會中確實有簡短向我方提及日本食品進口一事，對於公投結果，日方雖向我方表示理解，但仍盼台灣能依據科學結果盡快開放日本食品。據了解，日方並向我方提及中國已對部分福島食品解禁一事，我方則向日方表達，未來會依照公投結果、尊重民意，依照相關規定辦理。

我尊重公投民意 依規定辦理

為尊重公投案，蔡政府確定將續禁日本核災食品進口，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨強調，政府絕對尊重公投結果，會尊重民意，但她坦言，公投案過關的確為台日關係帶來某種程度的緊張，政府與外交部會積極向日方說明，希望台日關係不會受影響。

為期兩天的第四十三屆「台日經濟貿易會議」昨在台北閉幕，會後由台灣日本關係協會會長邱義仁與日本台灣交流協會會長大橋光夫簽署「台日優質企業相互承認協議」、「台日醫療器材品質管理系統合作備忘錄」、「台日檔卷資訊交換相互合作備忘錄」、「台日中小企業支援及促進中小企業合作備忘錄」、「台日年輕研究者共同研究事業實施備忘錄」。

由於日本外相河野太郎對台灣仍全面禁止日本福島食品，表示不排除向ＷＴＯ提出訴訟，此事是否影響台日關係引發關注。

日不排除訴諸WTO 我盡力溝通

Kolas受訪表示，政府當然了解日方在公投過關後的第一時間有反應，我們要向日方表達的是，台灣是民主法治的國家，我們尊重民意的選擇，當然也理解這個部分的確為台日關係帶來某種程度的緊張。Kolas強調，政府的立場是尊重民意，也把人民的食安當第一優先考量，會積極與日方溝通協調，也希望台日關係不會受影響。

至於未來究竟何時恢復解禁？Kolas則說，這部分要政府與人民有縝密溝通後，才會決定進一步政策走向。

林慶鴻昨在台日經貿會議會後記者會上表示，日方在經貿會議上確實有簡短向我方提及日本食品進口一事，並強調盼台灣能依據科學證據評估是否開放日本食品。台灣日本關係協會秘書長張淑玲則強調，希望尋求日方理解，避免因單一議題影響到台日關係。

針對前外交部長李大維前年底曾在立法院專案報告時證實，台灣禁止日本福島食品進口一事，影響台日雙方洽簽「台日ＥＰＡ（台日經濟夥伴協定）」，ＥＰＣ（台日經濟夥伴委員會）相關會議也延遲召開。林慶鴻昨說，ＥＰＣ目前仍沒有召開任何工作階層的討論會議。

第43屆台日經貿會議成果

台日經貿會議昨閉幕，台灣日本關係協會會長邱義仁（左）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）簽署一協議與四項合作備忘錄。（記者廖振輝攝）

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