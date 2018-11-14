中國禁遊令威脅與台灣斷交 帛琉總統：做朋友這件事「強求不來」

2018-11-14

〔記者呂伊萱／台北報導〕我南太友邦帛琉總統雷蒙傑索現正訪問台灣，對於中國以禁遊令威脅帛琉與台灣斷交、也施壓其他友邦轉向等作為，雷蒙傑索昨受訪表示，做朋友這件事「強求不來」，「彼此尊重」更是帛琉人所重視的原則，盼中國了解這點。

和平共存唯一方法 就是「彼此尊重」

近期南太平洋情勢越趨複雜，帛琉總統雷蒙傑索此時訪台，挺台意涵不言自明。中國去年以旅遊禁令威脅帛琉與我斷交，帛琉不為所動。對於中國施壓台灣友邦轉向、壓迫台灣國際空間等作為，雷蒙傑索昨接受媒體訪問，強調「彼此尊重」的重要性；他說，一個國家不論大小，都該有尊重的觀念，這也是帛琉人相當重視的。

雷蒙傑索指出，在帛琉的文化、憲法與法律當中，最基本的元素就是對自由、主權、人權與民主的尊重，這些是帛琉所信仰的。對中國施壓作為，雷蒙傑索評論，做朋友這件事是透過努力贏得，「不能強迫他人」，透過施壓或強迫影響他人不是好的政策。他重申，希望中國能夠瞭解帛琉的原則，對其他國家也是一樣，「和平共存的唯一方法就是彼此尊重」。

至於港媒報導中資企業在帛琉囤地，稱將花費數億美元打造「中國人的後花園」一事，雷蒙傑索未正面回應，而是強調帛琉發展「重質不重量的觀光產業」，他最近才簽署相關法案，希望追求發展的同時，能夠保護環境。雷蒙傑索強調，追求高品質觀光的政策「沒有任何歧視性」，只盼吸引真正了解這些價值的人來到帛琉，一起合作保護環境。

雷蒙傑索也提到，此次來訪並無簽署新合作計畫，但和蔡總統討論如何提升台灣與帛琉的觀光，「例如台灣能做為其他地區旅客到帛琉旅遊的轉機點」。他感謝台灣在帛琉的投資，帛琉也向日本、美國與歐洲等國家表達歡迎友善環境投資的態度，希望創造雙贏。

笑稱帛琉鯊魚吃素 歡迎台客多來造訪

雷蒙傑索更大力向媒體推薦「沒有毒的水母湖」和「與鯊魚共游」等行程，他笑說，帛琉的鯊魚「吃素」，且是世界著名的友善，歡迎台灣旅客多多拜訪帛琉！

雷蒙傑索也在外交部長吳釗燮、帛琉駐台大使歐克麗等人陪同下拜會立法院。立法院長蘇嘉全說，台灣同樣經歷過中國減少旅客施壓，但其實中國旅遊團是一條龍式服務，台灣觀光事業直接受益少，台灣努力分散客源，如此一來，來台人數不但沒減少，消費力更增加，也提高觀光品質。