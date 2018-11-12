蔡︰用選票向親中勢力說NO

2018-11-12

南下雲嘉 為李進勇、翁章梁、涂醒哲輔選

〔記者廖淑玲、蔡宗勳、王善嬿、陳璟民、萬于甄／綜合報導〕民進黨主席蔡英文昨天南下為雲林縣長候選人李進勇、嘉義縣長候選人翁章梁、嘉義市長候選人涂醒哲輔選，呼籲國人團結一致，用手中選票和想要傷害台灣民主的外部勢力、對中國壓力吞忍的勢力說「NO」。行政院長賴清德為民進黨台南市長候選人黃偉哲助選時強調，今年選舉要嚴防中國介入，更是捍衛台灣主權之戰。

賴揆為黃偉哲站台︰捍衛台灣主權之戰

蔡英文批評馬執政時政府不改革，才讓民進黨執政這麼辛苦，國民黨最沒有資格教訓民進黨，因為國民黨只會依靠中國，不知道要壯大台灣，放任中國滲透台灣，這場選舉是進步與倒退的對決，是正直與抹黑的對決，同時也是真與假的對決。

距離大選投票不到兩週，雲林虎尾李進勇大型造勢會昨天湧入逾一萬六千人，蔡英文、賴清德連袂站台，力挺李進勇拚連任，力喊支持民進黨，就是挺改革、挺台灣。

支持者身上 貼不要跟我說「韓國語」

會場還有支持者身上貼著「請不要跟我說韓國語，因為我不會說韓國語，我只會說台語，請讓我說台語」的標語，反諷國民黨高雄市長候選人韓國瑜，成為焦點。

蔡英文痛批對手惡質的選風，假消息、假民調、宮廟假籤詩，甚至還有假冒前雲林縣長蘇治芬打電話叫支持者投給國民黨的惡劣選舉手法，籲支持者認清黑白。

蔡英文表示，當台灣面對中國文攻武嚇、外交打壓，國民黨竟然有人（前總統馬英九）說不排斥與中國統一，這是扯後腿說法，我們絕不接受。

蔡英文昨晚到嘉義縣市為翁章梁、涂醒哲助選時強調，過去兩年多，政府推動前瞻基礎建設計畫、能源轉型、深化民主與主權等，花了很多力氣要解決國民黨不做的、留下來的、會得罪人的、短時間內看不到建設成果的問題，國民黨卻從未反省，只會反對、批評、扯後腿，她要送給國民黨一句話，就是「亂丟垃圾的人，沒有資格嫌打掃的人掃得慢」。

此外，黃偉哲昨在永康舉辦溪南造勢大會，賴清德、總統府資政葉菊蘭等人到場站台，賴揆致詞時提到馬英九的「新三不」，其中「不排斥統一」一說，賴清德批馬何不直接說「主張統一」，果然卸任後就「露出馬腳」；賴清德認為，台灣的未來只有台灣人民有權利決定。

賴清德強調，今年選舉要嚴防中國介入，更是捍衛台灣主權之戰，台灣人千萬不能被國際社會看輕，希望選民要支持黃偉哲，對抗抹黑扭曲、守護台灣主權，都市進步要靠正向的力量才有辦法推動。