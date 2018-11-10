蔡英文轟馬英九「新三不」 傷害台灣主權

2018-11-10

〔記者林菁樺、李欣芳、施曉光／台北報導〕前總統馬英九在七日舉行的馬習會三週年研討會拋出「新三不」：不排斥統一，不支持台獨，不使用武力。蔡英文總統昨重砲抨擊馬英九的「新三不」在錯誤時空環境下傷害了台灣主權，對中國與國際社會送出錯誤的訊息，也讓人有扯後腿的感覺。

「非常不恰當、扯後腿」

蔡總統昨出席「第七十二屆工業節大會」，會後罕見地主動向媒體發表談話。總統指出，馬前總統在三年前馬習會時，國人就已對他一向堅持「一中各表」的態度產生質疑，質疑他在馬習會時沒有堅守自己長期以來一中各表的立場。時隔三年，馬在三週年紀念會時，提出了新三不，是一個更大的「讓步」。

蔡總統認為，馬前總統的新三不說法，是在錯誤時空環境下，做了「傷害台灣主權」的事；馬英九的這番言論，對中國和國際社會是送出一個錯誤的訊息，以為「中國的打壓是有效的，台灣人是會屈服的」，對台灣主權傷害很大，更何況說這話的人是台灣前任總統，將讓國際間產生更多誤解。更何況台灣人民對於未來的選擇權，是不可被動搖的。

總統表示，大家都知道台灣在這段時間被中國嚴重打壓，包括在外交方面買走我國邦交國、對國際體制參與也剝奪權利，同時在軍事上也有船艦飛機繞台等宣示作為，甚至透過假訊息散布，造成社會對立。

籲國民黨一起堅守主權

總統強調，這段時間以來中國的打壓是連續不斷，此時最需要台灣人民團結一致對外，她批馬英九的言論「非常不恰當、有扯後腿的感覺」。

蔡總統也反問，國民黨對於馬英九拋出新三不的態度，至今未聽到不同聲音，呼籲國民黨做為最大反對黨，應以嚴肅態度面對，並與台灣人民一起堅守主權、立場，這也是她對最大在野黨的期待。

馬辦：蔡惡意扭曲談話

馬英九辦公室回應表示，蔡英文如此大陣仗高規格發表談話，很明顯是為了選舉，刻意操作，惡意扭曲馬的談話，不是一個國家領導人應有的格調，令人遺憾。

馬辦表示，蔡英文栽贓馬英九對於國家主權讓步，但馬已經卸任，現在是民進黨完全執政，馬英九如何讓步國家主權？民進黨政府選舉選到只會扣紅帽子，這種奧步必定被民眾唾棄，是誰搞壞兩岸關係與台灣經濟？蔡英文怎麼不誠實面對這些問題呢？國民黨發言人洪孟楷回應，民進黨很明顯是選情告急在炒作統獨議題，「其心可誅」。