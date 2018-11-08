馬拋「新三不」 改口不排斥統一

2018-11-08

學者認為進一步向中表態 立委批圖謀個人政治利益

〔記者林良昇／台北報導〕「馬習會」三週年，馬英九基金會昨舉行研討會，馬英九前總統除重申「九二共識」外，也一改過去總統任內「不統、不獨、不武」的主張，改稱「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」。由於這是馬英九親中態度明確化，學者認為，這是馬進一步向中國表達統一意願的巨大轉變，民進黨立委則批評，馬寄託中國，圖謀的是他個人的政治利益。

馬英九基金會昨舉行「馬習會」三週年研討會，國民黨主席吳敦義、前副總統蕭萬長、前行政院長江宜樺、毛治國、張善政等馬政府要員都與會。

馬英九說，「九二共識」是一九九二年兩岸間實質的政治協議，蔡政府不認同，等於片面廢止協議，兩岸因此失去了互信，雙方關係惡化，並對台灣民生經濟、政治外交等產生巨大衝擊，蔡政府除了口頭抗議外，可說是束手無策。馬強調，要維持兩岸現狀，就不能拒絕「九二共識，一中各表」，沒有「九二共識」，就不可能維持現狀。

馬也一改過去「不統、不獨、不武」的主張，向「統一」進一步傾斜，強調目前以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

馬闡述，中華民國憲法「不排除國家統一」，但沒有訂定時間表；依憲法精神，思考兩岸未來不能排除統一的選項，但絕不會推動「台灣獨立」、「兩個中國」、「一中一台」，也反對使用武力。馬也希望大陸官媒及部分人士不要無謂地攻擊「一中各表」。馬並說，兩岸關係要改善，兩岸必須自行協商，無法假手美國、日本或其他第三方。

民進黨立委李俊俋批判，三年前的「馬習會」，馬沒說出「一中各表」，只接受「一個中國」，這是中國對台灣打壓越來越厲害的原因。立委賴瑞隆表示，馬執政處處聽令中國，這是馬政府八年的最大錯誤。

台灣智庫諮詢委員張國城分析，馬提出「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」，和他任內主張的「不統、不獨、不武」立場有巨大變化，是更進一步向中方表達統一意願。