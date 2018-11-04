2020韓柯配？ 柯文哲：台灣陰謀論太多

2018-11-04

〔記者黃建豪、楊心慧／台北報導〕隨著台北市長柯文哲、國民黨高雄市長候選人韓國瑜選舉聲勢高漲，有親中媒體稱有中國涉台機構認為，韓國瑜與柯文哲合作角逐二○二○最有利於台灣與中國之間的發展。對此，柯文哲昨笑稱「很有創意」，但接著說，台灣就是陰謀論太多。

柯文哲昨出席艋舺健走活動，被追問有親中媒體報導稱韓國瑜拿下高雄後，成為國民黨新的「太陽」，並以「韓、柯配」角逐二○二○對兩岸正向發展最為有利的說法。但柯一聽到問題就開始發笑，指「很有創意」，也碎念「這種話要怎麼回答」、「這種宣傳手法滿陰謀論的」。

至於韓、柯配有沒有可能？柯文哲說，台灣就是陰謀論太多，有時候搞不清楚這些陰謀論的幕後到底在想什麼。柯還說，「你們都忘記一件事情，我當過十七年台大醫院外科加護病房主任，每天看人抬進來、抬出去，其實我對人生滿豁達」，現在一大堆事，就等二十四日以後再煩惱。

今電視辯論 五候選人獨缺柯

另就TVBS今將舉行台北市長選舉電視辯論會，五名市長候選人中唯獨柯文哲缺席，傳屆時可能擺放柯的人形立牌做為替代。對此，柯文哲表示，他們事先沒有講好，但不要緊啦，他還是那句話，台灣真正要解決的是執行力，市政團隊現在要做的事情都已排滿計畫表。