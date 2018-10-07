緊咬器官移植 姚文智轟柯文哲「超大型Liar」

2018-10-07

〔記者黃建豪、蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕民進黨昨晚在台北府城隍廟為台北市長參選人姚文智舉行松山、信義區後援會成立晚會，行政院長賴清德連兩天到場力挺。姚文智致詞時緊咬台北市長柯文哲涉入的器官移植風波，多次激動痛斥柯就是「Liar（騙子）」，並要求柯就二○一四年密會「老朋友」中國器官移植召集人、中共衛生部前副部長黃潔夫時的密談內容說清楚。

批柯與活摘器官中國醫師喝酒吃飯

姚文智昨早出席客家後援會成立大會時質疑，柯文哲去中國十八次，每次獲取葉克膜公司犒賞的酬勞廿萬元，他跟中國醫生喝酒吃飯，那些醫生是被國際追緝且被認為涉嫌活摘器官的案例，「酒酣耳熱之際，柯難道不知？」

姚強調，此事牽涉普世價值與人權維護、醫療道德，從現在看到的資料，完全沒辦法相信，他質疑柯「你不是智商很高嗎？十八次你都被蒙在鼓裡嗎？」

姚文智下午參加阮昭雄聯合競選總部成立大會時，也再度質疑說，雖然相信柯是行醫救人，不可能進行活摘器官，但不相信柯不知那些中國醫生與法輪功的關係，柯應說明到底知不知道他們在幹什麼勾當，知道後是否繼續來往？

「柯若公開譴責中國，我就道歉」

姚也向柯喊話，若柯願在晚間松山信義區後援會大會舉行前公開譴責中國暴行，他也會公開致歉。

不過，柯文哲昨受訪時，對此冷回「他喔，不要理他」；態度讓姚文智大怒，姚在晚會時向民眾喊話，「用這次選舉讓柯文哲下台，永遠不要再理他，Liar ! 超大型的Liar ! 」

姚文智也質疑，二○一四年十二月十五日，柯文哲在上任台北市長前，曾和率團訪台的黃潔夫密會，當時密會「說了什麼？」

姚文智指出，黃潔夫不僅是中國器官移植的召集人、肝臟移植的專家，更是中國國家主席習近平的御用醫師，既然柯文哲稱與黃潔夫只是老朋友見面，那「老朋友做了什麼，你知道嗎？」「請柯文哲講清楚，否則你就是Liar」。