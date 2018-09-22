獲民進黨暗助？ 柯︰唉唷 我也不會講啦

2018-09-22

姚民調低迷 丁提質疑

〔記者簡惠茹、黃建豪、楊心慧／台北報導〕年底選舉逼近，各報民調紛紛出爐，九月份多數民調顯示台北市長柯文哲和國民黨市長參選人丁守中的差距維持在八％左右，僅蘋果日報民調差距只有四．一％，而民進黨台北市長參選人姚文智支持度在聯合報民調中最低，僅八％，姚昨對此直指只要假新聞充斥，就不會有真正的民調；丁守中則批民進黨暗助柯文哲，才沒全力動員；對此說法柯無奈說，「唉唷，我也不會講啦。」

姚︰假新聞影響民調

自由時報九月初公布的台北市長民調顯示，柯文哲支持度卅三．四三％，領先丁守中的廿四．七一％及姚文智的十四．九％；蘋果日報九月中民調顯示，柯文哲卅四．九％、丁守中卅．八％、姚文智十．四％。聯合報前天公布的民調，柯文哲卅七％、丁守中廿九％、姚文智八％。

對於姚文智支持度僅八％，丁守中表示，民進黨暗助柯文哲，所以才沒有全力動員，他面對的是鋪天蓋地運用行政優勢的柯文哲，但是大家不用對柯文哲期待太深，過去這麼長的執政時間，柯的公宅跳票、大巨蛋搞不定，說明柯沒有執行力。

姚文智直指假新聞影響民調，姚說，只要假新聞充斥，就不會有真正的民調，因為假新聞會影響當下調查的民意，民調會失真，而且民進黨執政會產生部分沉默螺旋效應，市民在意的仍是政策，他仍對選舉有信心。

柯文哲則回應，民調就是每天看看，看完還是做自己的事繼續工作，因為他已經想通，就是每天照市政走，走到十一月八日向台北市政府請假後，要怎麼選再來選。

對於丁守中指綠營暗助，柯文哲支吾表示，「唉唷，我跟你講…我也不會講啦。」