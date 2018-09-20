赴帛琉演說 谷辣斯︰感謝你們挺台灣

2018-09-20

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）接受帛琉共和國女王Bilung Gloria Salii的邀請，前天在「帛琉全國女性會議二十五週年大會」擔任主講嘉賓。她公開感謝帛琉不畏強權壓力，堅定支持台灣，「不是太平洋把我們分開，而是太平洋把我們緊緊連在一起」，語畢獲得現場熱烈掌聲。

與會者除帛琉總統雷蒙傑索、帛琉女王、參議長及眾議長，還包括美駐帛琉大使、關島、塞班島、密克羅尼西亞聯邦、北馬里亞納群島、斐濟、馬紹爾群島、諾魯、聯合國等國家、機構代表，場面盛大。