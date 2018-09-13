侯批台灣民主恥辱 蘇斥張天欽不適任

2018-09-13

〔記者李雅雯、賴筱桐、何玉華、邱書昱／新北報導〕促轉會副主委張天欽在內部會議上指國民黨新北市長參選人侯友宜是轉型正義的惡劣例子，「不操作很可惜」。侯友宜昨憤慨表示，促轉會淪為東廠，當選戰的打手，轉型正義變成政治鬥爭工具，「我不會被打倒！」

侯友宜說，當年民進黨有很多理想和抱負，現在執政黨用促轉會當政治鬥爭的工具，「蔡英文總統，你能讓促轉會這樣做嗎？」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌也指責張天欽，「講話不適當，非常錯誤、非常不適任」。蘇說，過去人民受到許多冤屈苦難，經歷幾代人的努力，才有促轉機制，正要開始走向前，促轉不是為了一個人、一場選舉、政黨。

侯友宜昨天指出，沒參選之前，民進黨視他為英雄人才，希望替他們參選，在他參選後，民進黨不斷用黨國資源汙衊他和他的家庭，還用國家機器誣陷他的人格，作為選戰打擊，「這樣對嗎？我希望選舉就是一種正向力量的選舉」。

侯友宜也在臉書表示，促轉會淪為選舉打手，轉型正義變成政治鬥爭工具，這已經是台灣民主的恥辱，而中央處理手段竟然只是讓張天欽請辭，是斷臂求生。重點是誰任用這些「張天欽們」？是誰縱容放任這些「張天欽們」？

新北市長朱立倫也呼籲蔡政府適可而止，用公權力來抹黑造謠，實在是「民主之恥」。