外交部不再編預算補助世亞盟

2018-09-01

〔記者彭琬馨／台北報導〕長期受外界批評為「養肥貓」單位的世盟、亞盟，今年度還繼續獲逾兩千萬元公帑補助，民進黨立委強力批判。據外交部明年度預算書顯示，世、亞盟並未列在國內團體參與國際交流活動的預算補助名單內。民進黨立委劉世芳受訪時指出，此舉有助讓外交回歸政黨外交本質。

「世界自由民主聯盟」（世盟）與「亞洲太平洋自由民主聯盟」（亞盟）長期接受外交部經費補助，組織成員多由國民黨人士擔任。

外交部編列今年度補助世盟一千七百七十二萬元、亞盟三百八十三萬元；為保住預算，擔任世盟副總會長的國民黨副主席曾永權曾找上國民黨立委「溝通」，盼國民黨立委能協助幫忙保住世盟等預算。世、亞盟預算遭部分立委質疑，不過最終立法院仍有條件放行。但外交部明年度已不再編列預算補助世、亞盟。

劉世芳強調，世、亞盟「花太多錢在內部人事費用上」，去年審預算時就曾要求外交部將今年度相關預算全數刪除，若未來世、亞盟成員需要進行政黨外交，可納入民主基金會，編列相關預算。

民進黨立委王定宇受訪時強調，世、亞盟「不反共也不自由」，世盟總會長饒穎奇領了薪水還經常跑中國，這樣的組織存在「早就不合時宜」，對於外交部長吳釗燮順應民意，「連編都沒編」世、亞盟的預算表示肯定。

「世界自由民主聯盟」前身為成立於一九五四年的「亞洲人民反共聯盟」，最初是為了反共而設，會員包括中華民國、韓國、菲律賓、泰國、越南，以及香港、澳門、琉球。一九六七年再以亞盟為基礎，擴大組建「世界反共聯盟」，計有六十四國、十二個反共組織參與；後於一九九○年更名為「世界自由民主聯盟」。

世盟現由立法院前副院長饒穎奇擔任總會長，亞盟由曾永權擔任理事會主席。