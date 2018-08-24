蔡英文姚文智原訂登虎山 南部雨災急延期

2018-08-24

籲請支持者團結守護台灣民主價值

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨主席蔡英文原定廿五日陪同台北市長參選人姚文智、北市廿七名黨籍議員參選人爬虎山，展現黨內一心，並打出「挺台灣，台北出發」的口號，盼在中國接連打壓下，團結守護台灣民主價值；但考量南部昨豪雨成災及台北氣候因素，昨下午緊急宣布延期。

民進黨台北市黨部昨上午舉行首場市長與選區議員聯合競選、聯合配票記者會，由大安、文山區率先上陣；姚文智競選團隊首席發言人吳思瑤也宣布，蔡總統出訪後返台的第一場選舉造勢活動就從首都出發，總統本週六將陪同姚文智、廿七名黨提名的市議員參選人走虎山溪步道，代表民進黨全力相挺，展現基層動員的力量。

吳思瑤表示，中國打壓台灣從未停止，就在總統出訪之際，又接連發生85度Ｃ、台薩斷交事件，但路愈難走，更要堅定前行，籲請支持者相挺，更要堅信自由民主才是台灣人民的最大公約數。

姚文智說，台北是國家首都，應挺身而出，否則我們只能找尋護身符，面對中國卑躬屈膝、搖尾乞憐；唯有堅定作為國家首都的子民，才可能創造台北下個時代的繁華、光輝。

會後姚受訪，談到外界指選擇爬虎山，是否有「明知山有虎，偏向虎山行的意味？」還是知道這條路不好走？姚文智說，選市長這條路本來就不是好走的路，「誰敢說是好走的路呢？」相信他對首都的願景夢想、對市政改造的努力，以及所有黨員同志團結努力，終會走向光明坦途。