藍白聯手封殺總預算案 卓榮泰下令：各部會應強化與立委溝通

行政院長卓榮泰（右二）25日晚間宴請民進黨籍立委，餐會結束後與黨團幹事長吳思瑤（右一）一同步出飯店大廳。 （記者劉信德攝）

2024/09/25 22:34

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期上週開議，行政院長卓榮泰今（25）日晚間宴請民進黨立委，席間聚焦明年度中央政府總預算案。據轉述，卓榮泰提醒，任何法案皆須符合適法性及合理性，立委可爭取預算、但無法增加預算，並下令各部會首長應強化與在野黨立委溝通，讓總預算案順利通過。

卓榮泰今晚宴請立法院內政、教文、交通、司法委員會共20餘名民進黨立委，行政院副院長鄭麗君及相關部會首長亦出席。吳思瑤會後轉述，大家席間對新會期欲推動的法案及預算案交換意見，聚焦被藍白連手退回的總預算案；卓榮泰感嘆行政部門本應光榮地向黨團成員說明新年度亮點計畫，但因總預算案被惡意擋下後，反而只能夠談未來如何突圍、以及有多少預算被擋下或延宕，亮點變成黯淡無光。

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關於各部會首長與立委商議內容，吳思瑤盤點，最重要的是新增項目及新興計畫，例如內政部高達90億元的新增預算無法執行，包括打詐預算、消防人員安全相關預算，以及全國國土韌性及防災計畫等；交通部也有180億元新增預算無法審查，包括53億元的偏鄉交通平權計畫，及104億元的全國省道改善計畫等，是各縣市政府積極爭取的項目。教文部分，包括青年圓夢計畫、私立法學學費補助等，以及各縣市政府爭取的地方文化館和博物館升級計畫、影視音產業基地等。

地方建設方面，吳思瑤說，民進黨立委來自全台各區域，很多區域立委都非常關心地方建設，憂心總預算案被擋下後將受波及，例如嘉義縣的航太暨無人機產業園區，基隆捷運前期規劃、嘉義市的市民中心興建計畫、台中的國家漫畫館計畫等。

此外，吳思瑤提到，卓榮泰為體育暨運動發展部組改案，向執政黨立委尋求支持，因為這是國人期待已久，且運動是新興國力，列為新會期的重大優先法案，期盼能夠完成。

吳思瑤說，卓榮泰也以原住民禁伐補償金預算為例說明，任何法案都需要符合適法性及合理性，立委可爭取預算、但沒辦法增加預算，希望執政黨立委也都能理解，「立委審預算是天職、拒審預算就是瀆職」，立委應奉行憲法、預算法及財政紀律法的精神，盼立委在合理合法的範圍為人民爭取，而非為難自己國家、癱瘓政府。

至於對在野黨的杯葛有何因應策略？民進黨團書記長蔡易餘說明，面對藍白惡意阻擋總預算案，卓榮泰有下達指令，各部會首長應強化與在野黨立委溝通，讓總預算順利通過，這是大家一致的目標。

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