東亞青運 中市府今提申復

2018-07-30

〔記者張菁雅、黃鐘山、歐素美／台中報導〕中國主導下，東亞奧林匹克委員會（EAOC）取消台中市二○一九東亞青年運動會主辦權事件，引發國內外高度關注。台中市長林佳龍今日下午一時卅分將於台大醫院國際會議中心召開國際記者會，正式向EAOC提出申復，並同步向各會員國家地區代表表達嚴正立場。

召開國際記者會

林佳龍希望向國際說明此事件傷害體育發展的嚴重性，並盼EAOC儘速恢復台中市主辦權，維護年輕選手的參賽權利。台中市政府表示，市府將提出市府並未違規、EAOC未提供市府說明機會、取消主辦權違反國際奧會精神及規章等主張，並同步發函給EAOC九個會員國家地區代表。

另外，行政院長賴清德昨視察台中國際機場時，為台中市被取消東亞青年運動會主辦權抱屈，呼籲國人支持台中市，並要求林佳龍繼續相關的籌辦工作。

賴揆表示，體育應超越政治，但中國反其道而行，「用政治打壓體育」，除影響台中市的權益，也對九個國家地區、二千五百名運動選手非常不公平。

賴清德說，行政院除嚴詞批判中國的野蠻行為，也全力支持林佳龍率領的團隊積極循各種管道爭取權益，呼籲台中市民及國人支持，並希望林佳龍在籌辦東亞青運的軟硬體工作按照進度完成，「我再次肯定林市長因應整個台中東亞青運相關事宜，大家一起努力」。