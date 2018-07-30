馬批走偏 蔡：還以為他在反省

2018-07-30

國民黨的國家方向 人民已用選票說不

〔記者王善嬿、蔡宗勳、陳璟民、林國賢、林良昇／綜合報導〕民進黨「改革挺台灣」全國授旗誓師大會列車昨前進嘉義縣市及雲林縣，對於前總統馬英九上週批評「國家的方向偏了」，總統兼民進黨主席蔡英文昨回擊指出，國民黨的國家方向，台灣人在二○一六年已經用選票回答「我不接受」，台灣一定要改變，不能再走回頭路。

過去執政者不敢做 她一一解決

蔡英文表示，以前執政的人批評現在的兩岸關係、經濟不好及年輕人沒有未來，「第一次聽到時，還以為以前執政的人是在反省」，後來發現並非如此，而是過去執政的人沒有反省、檢討，將不敢、不願處理的問題，都留給現在的政府解決。

蔡英文在嘉義縣、嘉義市及雲林縣分別授旗給民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁，以及尋求連任的嘉義市長參選人涂醒哲、雲林縣長參選人李進勇，還有三縣市的地方公職參選人， 一方面誓師整軍，一方面營造參選聲勢。

馬英九上週批評國家的方向偏了，指過去他執政時所採取的政策如今被改變，各種後遺症也隨之而來；蔡昨重砲回批，強調她上任後要處理前人留下來的問題，「我以為他在反省自己」。

蔡英文表示，國民黨以中國為唯一的市場，這不是台灣的方向，台灣要走向世界；國民黨擁抱核電也不是台灣的方向，台灣已在發展再生能源、綠色能源；國民黨的黨產問題，也是台灣人不能接受的事情，那是人民的財產，一定要收回來交給國家。

蔡英文細數過去執政者不敢做、不願做或沒能力做的事情，她就任後一項一項處理，包括推動轉型正義，讓受到苦難者的委屈有一個交代；年金改革會得罪人，但為了台灣下一代，必須勇敢改革下去。

蔡英文也提到，農業是台灣的根基，民進黨會盡最大的能力照顧農民，很多縣市長向中央反映水井規費不公問題，行政院已決定著手修改法規，減輕農民負擔。

她強調，反對改變、反對進步的聲音最近又出現，但民進黨是肯打拚、做事並勇於改革的政黨，即使困難，也會逐項執行，年底選舉是改革與反改革的對決，民進黨一定要贏、一定會贏。

對於蔡英文的質疑，馬前總統辦公室發言人徐巧芯回應，國家方向有沒有偏離，人民最知道，蔡總統如果沒有感覺，可以去問問人民。不過，要請蔡總統下鄉時，不要封路或是用拒馬擋住民眾，否則恐怕也問不到民眾真實的心聲。