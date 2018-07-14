政治檔案收歸國有 鎖定國民黨五政黨

2018-07-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為還原威權統治時期的歷史事實，行政院促轉會已鎖定中國國民黨、中國民主社會黨、中國青年黨、民主行動黨、民主進步黨五個政黨，徵集所持有的政治檔案，未來經促轉會審定者，須命移轉為國家檔案，從二戰後至離島解嚴期間的黨史資料將收歸國有。

戰後至解嚴期間資料

促轉會已擬定「促進轉型正義委員會審定政治檔案作業要點」，定義政治檔案為「指由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，於威權統治時期，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件；已裁撤機關之檔案亦適用」。

促轉會副主委張天欽表示，已於近日發文給國民黨等五個政黨，通知七月廿六日派人至促轉會協商「通報格式」，未來五個政黨須依照格式，通報持有的全部黨史資料及檔案，促轉會審定為政治檔案後，依「促進轉型正義條例」規定移轉為國家檔案。

張天欽強調，希望五個政黨配合與會討論，若放棄不參加，促轉會將自行決定通報格式，未來政黨須如實通報所持有黨史資料，如有「短報」或「隱瞞」情事，將立刻啟動調查程序。

據了解，促轉會現已掌握國民黨組織架構，鎖定海工會、陸工會、青工會等八大黨內單位政治檔案，國民黨所開設的革命實踐研究院檔案，未來將一併要求通報。

促轉會表示，違反相關規定得處罰鍰。若有政黨拒交檔案，或欲仿效婦聯會搬運銷毀檔案及資料，促轉會提及，明知為由政府機關、政黨、附隨組織或黨營機構所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿之方式，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑，前項未遂犯罰之。