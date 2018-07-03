陳明通：中國銳實力 令人不舒服

2018-07-03

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕為遏阻中國利用宗教對台統戰，陸委會嚴審中國人士來台，國民黨立委昨在立法院內政委員會質疑陸委會，將宗教交流定位為統戰；陸委會主委陳明通反駁表示，鼓勵正常交流，有統戰的應顧及國安，北京意圖統一台灣，「這是陽謀不是陰謀」。

立委質疑︰陸委會將宗教交流定為統戰

民進黨立委管碧玲質詢表示，對台宗教交流怎會無涉統戰？有自稱關公嫡傳子孫的中國人士來台捐五百萬元，當場承諾全台有祭祀關公的寺廟，只要想整修來申請，基金會都可以出錢。

管碧玲指出，高雄市有一個里辦元宵節活動，還與對岸連線，原因是中國有出錢，主辦單位也要求民進黨立委不要參加，這怎會無涉統戰？所有的宗教交流都隱含統戰。

國民黨立委曾銘宗質疑，陸委會把宗教交流、海峽論壇定位為統戰，反對宗教交流。陳明通表示，陸委會鼓勵正常交流，有統戰的須顧及國家安全，北京明顯要統一台灣，完成歷史三大任務之一，「這是陽謀不是陰謀，從來沒有欺騙我們」。

陳反駁︰中國圖統一台灣 是陽謀不是陰謀

對於中國施壓多國航空公司更名「中國台灣」矮化我主權，陳明通也說，中共發揮所謂「銳實力」，這些行為讓人覺得很不舒服，干預外國企業，對民主國家來講是不應該，希望中國能自我約束。

此外，對於福建東南衛視記者葉青林製造「假新聞」，被官方拒絕來台一事，陳明通說，該名記者「報導相當扭曲」，與兩岸媒體交流、往來政策目標有點差距，造成敵對螺旋上升，等情緒冷靜後，歡迎再來申請，依相關規定辦理。

面對立委詢問陸委會是否要推動「蔡習會」？陳明通也說，「這是我要努力的地方，總統已經公開講了，就是我的任務」，在不設任何前提下，雙方坐下來談；「見了面總是好說話，總比你在遙遠的天邊胡思亂想，沒有現實感，會有一些誤判。」

此外，行政院大陸委員會配合組織調整規劃，去除全名中的「行政院」，更名「大陸委員會」，並在昨正式掛牌。