黨紀揮刀時機 藍綠各有盤算》民進黨因地制宜 北嘉不同調

2018-06-27

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨年底縣市長提名布局完成後，仍有部分縣市出現違紀風波，為確保參選陣營與輔選團隊能齊心參戰，民進黨已備妥黨紀大刀，以打造一支紀律嚴明的選戰部隊，全力爭取勝選。

對於黨員違紀情事，民進黨設有「紀律評議裁決條例」規範。黨內人士指出，包括違紀參選、違紀助選，相關處理程序都規定得很清楚，民進黨不會因為特定對象就處理或是不處理。

民進黨年底縣市長選舉布局過程風波不斷。嘉義縣副縣長吳芳銘上週表態脫黨參選，民進黨明快回應，任何黨員有違紀參選等行為，黨中央會快速以黨紀處分。

不過，相較於對嘉義縣的違紀問題態度明快，黨中央對北市長選舉爭議處理就顯得較模糊。民進黨與柯文哲分手後，民進黨籍的北市府民政局長藍世聰公開表示，將繼續為無黨籍市長柯文哲輔選，若被民進黨開除，希望理由寫明「我是支持柯文哲」。對藍世聰爭議發言，民進黨僅表示尊重，未說明是否祭出黨紀。

黨內人士指出，柯文哲從民進黨籍北市政務官去留議題延燒開始，就試圖藉此塑造民進黨霸道、打壓柯的形象，但民進黨秘書長洪耀福隨即透過選對會對外表示，黨員如果繼續留在台北市政府服務，「因為是服務台北市民，不違反黨紀」，避免落入柯的陷阱。

但若黨中央不明快祭出黨紀，是否影響台北市長參選人姚文智「綠營歸隊、穩住基本盤」的策略？民進黨北市黨部主委陳正德受訪表示「那倒不會」，從姚文智六二三造勢晚會盛況可看出，綠營支持者非常高興有自己的候選人，六月就舉辦這樣的造勢晚會，讓支持者的意志更堅定。