文大宿舍案 侯友宜：若有問題就解約 蘇貞昌：情緒表達後要說清楚

2018-06-17

〔記者翁聿煌、葉冠妤、賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦出租給文化大學的宿舍引發爭議，侯友宜昨強調，這棟建物已使用廿一年，歷經台北市政府審查、發放執照、公安檢查，一切都沒問題，如果「現在因為選舉而改變原來的認定」，他太太會立即與文大解約，以維護學生的權益為優先。

對於侯友宜前天談到文大宿舍案時激動哽咽，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨回應，選舉是全面的檢驗，誠實、正面的面對比較好，希望侯友宜「情緒表達完了」之後，對各界質疑還是要說明清楚。至於蘇辦發言人黃韋鈞批評侯友宜「麻木不仁」，蘇低調說，「我沒有講這種話」。

侯友宜昨表示，文化大學宿舍的土地是他妻子娘家所有，他身為女婿，無權過問妻子娘家的財產如何處理，直到娘家姊妹討論興建大樓時，他才知情。這棟大樓與文大簽約成為宿舍，都是委託又昱公司處理，他尊重妻子家族的決定。

侯友宜昨出席觀音山竹筍節活動時再表示，如果台北市政府「因為選舉而改變態度與認定」，他的岳家一定配合，會朝「解約」的方向處理，「這是非常誠實的面對」。他並說，妻子意思是，一定要先把學生的權益照顧好，暑假快到了，要趕快把學生安頓好。

選戰波及岳家 朱立倫：我也深受其害

對於新北市府兩名官員到台北市政府被質疑「關說喬事」，新北市長朱立倫昨受訪時首度表態。他以「受害者」立場感嘆說，每到選舉，「好像太太的娘家一定要被拿出來打一頓」，「我也深受其害」。

他表示，每次選舉，民進黨對他太太（朱妻高婉倩，前台灣省議會議長高育仁之女）的娘家，都是用各種方式或理由攻擊、抹黑，讓他選舉的過程很辛苦。

對於新北市府副秘書長邱敬斌拜會台北市都發局官員，並主動提及文大宿舍案，朱立倫表示，公務員的敏感度應該更高一點，誠如台北市長柯文哲所說，「誰叫邱敬斌是六月十三號生日？」他提醒市府公務員，下次找老同事應該注意選舉的敏感時刻，並意有所指地「酸」說：「連生日的時間都要注意一點。」