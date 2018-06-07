史瓦帝尼國王訪台 將出席王子畢典

2018-06-07

班柯希計畫續留台灣 攻讀碩士

〔記者呂伊萱、吳柏軒／台北報導〕我與布吉納法索斷交後，史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭）成為我在非洲唯一友邦。史國國王恩史瓦帝三世昨抵台訪問，慶賀台史建交五十年，並規劃出席兒子班柯希的畢業典禮。

率內閣首長 賀建交半世紀

恩史瓦帝三世昨偕莫查王妃應邀訪台，將停留至十二日。外交部表示，此次史王國是訪問亦率領史國外交暨國際合作部長甘梅澤、經濟企劃暨發展部長項古聖親王、商工暨貿易部長馬布札及天然資源暨能源部長馬夏瑪等內閣首長來台，共同慶祝台史建交五十週年。

總統蔡英文將舉行隆重軍禮及國宴歡迎史王率團來訪，並將進行兩國元首晤談。外交部也表示，總統與史王將共同見證我經濟部長沈榮津與史國商工暨貿易部長馬布札簽署「台史經濟合作協定」。

史國王子班柯希正在台灣實踐大學研讀，史王此行將出席班柯希九日的畢業典禮。班柯希當天將代表畢業生上台，以中英文雙聲道致詞，畢業後也計畫留台攻讀碩士，十分融入台灣生活。

將代表畢業生 中英文致詞

班柯希是恩史瓦帝三世的卅五個孩子之一，被視為最有機會接任王位的候選人之一。

實踐大學表示，班柯希來台攻讀校內全英語授課的國際企業學位學程，同時在華語中心學了四年中文，非常喜愛台灣，曾拍攝微電影介紹分享在台學習經驗、生活點滴等。

實踐大學校長陳振貴指出，當年見到班柯希是他完成英國高中學業，來台參訪時，一場晚宴中坐在一起，便向他深入介紹實踐，同時承諾要以訓練國家領導人的規格，替他安排課程，最後他在二○一四年九月到實踐企管系國際企業組，參加全英語授課。

實踐念四年 嘗遍全台美食

陳振貴表示，學期間他每週與班柯希見面一次，並安排參訪政府重要部會、大型企業，竹科、中科等都去過，還帶他遊覽日月潭、阿里山、太魯閣、金門等知名風景區，也嘗遍台灣各地美食，加上念了四年中文，對台灣生活十分融入。

陳振貴透露，班柯希取得國際企業學士學位後，將繼續攻讀相關領域的碩士學位。他去年暑假已得到在華南銀行實習的機會，華銀打算在史國開設分行，班柯希未來若碩士畢業，可望返國參與華銀史國分行的經營管理。

陳振貴還說，鑒於史國與台灣友好，且恩史瓦帝三世也在各種場合替台灣發聲，畢典當天也會頒發管理學名譽博士給史王，表彰其治國有方。