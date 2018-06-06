監委調查年改 立委批違憲濫權

2018-06-06

〔記者彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕民進黨立委李俊俋昨召開記者會，指監委劉德勳、包宗和與仉桂美針對公教年改展開調查，是監察院干涉立法院職權、違反五權分立原則，他並敬告監委「做你該做的事」，在監察院沒有廢除之前，不要破壞憲政分立。

監委仉桂美回應，當初是有很多人陳情、檢舉，監委依法啟動調查，況且目前軍公教年改調查報告也還沒有通過。

李俊俋昨召開「不利益迴避又違憲越權：監委恣意濫權再添一樁？」記者會。他指出，馬英九提名的三位監委劉德勳、包宗和、仉桂美，針對公教年改提起調查，並提出調查報告主張對軍公教年改，應由監察院提出釋憲聲請，恐有違利益迴避原則。

李俊俋說，包宗和過去在台大任教超過三十年，劉德勳擔任監委前，也在公務體系擔任超過三十年的高階文官，都是年金改革的利益關係人，「為什麼不用迴避？」他質疑，三位委員中至少有兩人與公教改革密切相關，這樣符合監察法施行細則及監察院自律規範嗎？用這樣的背景經歷來調查年金改革合適嗎？

李俊俋說，監察院只有事後權，在立法院還沒通過軍改前，監委怎麼有權提出調查報告？若立法院通過的法案，監察院不滿意就能提出釋憲案，將會嚴重破壞權力分立，他提醒監委，「你們不是民意機關，立法院怎麼立法，你們無權過問。」

對此，仉桂美表示，每個人都有自己表意權，未來如果是勞退基金的改革遭到質疑，身為被砍的勞方，難道都不能講話嗎？她也舉大法官釋字第六○一號，討論大法官司法專業加給問題，大法官自己受理、進行解釋，也沒有迴避問題，這是整體制度面，軍公教年改也是制度面問題，與迴避無關。