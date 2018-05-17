蔡英文執政兩週年總體檢》年改篇 頂住壓力 站穩立場 終於達陣

2018-05-17

記者曾韋禎／特稿

蔡英文總統用前半個任期，就幾近完成歷任民選總統都無法達成的軍公教年金改革。對照前任的馬政府，雖然深知年改的急迫性，高喊「今天不做，明天就會後悔」，馬還親自主導，端出改革方案；但一遇反彈就棄甲投降，直接把立法院當成改革的焚化爐。

蔡英文則在當選總統後規劃年改國是會議，率先達成尊重軍人特殊性、與公教切割處理之共識。年改會得以稍減壓力，先於去年一月端出公教年改草案。

民進黨團隨後在國民黨團形同全面棄守，並掌握相當主導權下，在未更動年改會草案的框架，僅適度縮短期程，例如將十八％優存歸零期程從六年減至二年，所得替代率調降過渡期從十五年減至十年。

然而軍改草案卻是難事多磨、一拖再拖。國防部先在去年三月表明，可接受年改會版的十八％優存歸零期限，但所得替代率會稍高於公教，且擬於四月呈報行政院。但隨著反年改團體不斷激化抗爭，軍改草案遲遲不見天日。

直到完成公教年改修法後，國防部遲至去年十一月才公布草案，採取與公教一致的樓地板，「俸率」為優於現制「四十％加二％」的「五十％加二．五％」，上限是四十年一百％。

因遠優於公教，又獨厚高階將領，副總統陳建仁再找民進黨立委溝通，把俸率改為更有利基層的「五十五％加二％」、上限降為八十五％，薪資採計期間則從最後三十六個月延為最後五分之一的年資，並由蔡總統拍板將樓地板提高為三萬八九九○元。

不過，今年四月出爐的政院版草案，又將軍官俸率上限拉至九十％，再任停俸標準也提高到三萬三一四○元。縱使黨內出現反彈，蔡英文以三軍統帥的身分要求黨團總召柯建銘說服黨內照單全收，還請總統府秘書長陳菊親自壓陣，最後經民主機制，確立唯一支持政院版之立場。草案現已經委員會初審通過，料將於六月中的臨時會完成三讀。

軍改存在高度國安考量，由蔡英文強勢主導，全力捍衛這個精雕細琢逾一年、已轉型為退休軍人保障條例的軍改案。改革沒有回頭路，也一定會引發陣痛；當七月新制上路後，被改革者勢必再反撲。蔡政府必須站穩立場，不能讓改革前功盡棄。