中國駐美大使：在中國做生意應遵守中國法律 崔天凱回嗆華府 立委批嚴重干涉美內政

2018-05-13

〔駐美特派員曹郁芬、記者彭琬馨／綜合報導〕針對中國民航局要求美國航空公司把台灣列為中國的領土，中國駐美大使崔天凱十一日於華府表示，任何在中國做生意的企業應該尊重並遵守中國法律，這是國際普遍認同的。民進黨立委昨痛批，這不僅是「嚴重干涉美國內政」，更是「挑戰全世界的自由言論市場」。

民進黨立委羅致政受訪時說，這已不是在中國做生意需遵守中國法律的問題，中國是要求全世界無時無刻、任何地方都要照中國的規矩，「這是挑戰全世界的自由言論市場」，用中國霸權干涉自由言論。

民進黨立委何欣純則說，民用航空器可視為國家主權的延伸，美籍航空公司如何處理公司內部業務，應由美國公司全權主導，不該任由中國蠻橫干涉，「這其實是中國嚴重干涉美國內政」。何欣純也說，台灣主權不是中國說三道四、甚至指使美國企業就能改變的。

崔天凱十一日應邀在智庫「戰略暨國際研究中心」就美中關係四十年發表看法。會後接受媒體採訪時，表達在中國做生意應遵守中國法律。記者詢問中國是否藉此釋出訊息，未來先談政治，再談生意，崔天凱說：「做生意有自己的規距要遵守，ＯＫ？」

中國民航局四月底致函美國航空在內的國際航空公司，威脅若三十天內未將台灣列為中國一部分，會實行懲處；白宮日前則批評中國威脅美國民航公司作法是「歐威爾式的無理取鬧」。崔天凱先說，他不想評論「某人愚蠢的評論」，接著又反問媒體：「你們對白宮發言人評價如何？」

被問到美國航空公司若未在期限內改變，中國會如何處理時，崔天凱則要大家去問中國民航局。