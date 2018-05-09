專訪》蘇貞昌︰參選是為了回報新北市

2018-05-09

記者李信宏、何玉華／專訪

新北市是全國最大票倉，也是國民黨在六都唯一執政的縣市，民進黨徵召強棒、前行政院長蘇貞昌參戰，不但要「光復」新北，也為二○二○總統大選護盤，本報專訪蘇貞昌談他參選的心路歷程，也訪問他和蔡總統的關係，以下是訪談紀要。

記者問：請問蘇院長，你曾與蔡英文總統競爭二○一二總統大選的黨內提名，外界形容你倆的關係微妙，也認為你沒必要蹚這渾水，不須幫她穩住二○二○總統大選的新北選盤，你怎麼看？

獲黨徵召 感受到蔡總統的誠意

蘇貞昌答：的確，我與蔡總統在二○一二年有過黨內競爭，但之後我也全力支持她競選總統，雖然內部有競爭、意見多元，但競爭完就達成共識、團結並肩作戰，這一直是民進黨的傳統；像這次黨徵召我，蔡主席安排與我會面，就可以感受到她非常有誠意，外界不需要也不必針對總統與我的關係再作文章。

我不否認，新北市長選舉對未來總統大選會有重大影響，但我更在乎的是，做為最大直轄市的新北市，能不能真正地升級、升格？新北市面積是台北市的八倍，人口高達四百萬人，是全台第一，迎向新時代，新北面臨更多元、更嚴峻的挑戰。

我希望這輩子從政的累積，經過歷練加經驗，已經淬鍊出一個更好的蘇貞昌，而這個更好的蘇貞昌，要來回報栽培過我的新北市，回饋我最感激的新北市，帶來一個更好的新北。

問：今年底的新北市長選戰，民進黨並非穩贏，外界認為你「賭很大」，有沒有想過，如果敗選，你過去從政之路累積的聲譽，可能毀於一旦？

答：我是為了我最感激的新北市民，才決定投入這場選舉，而非為了民進黨的輸贏而參選。

當年北縣給機會 重返政治舞台

這場選舉當然非常艱辛，正因為如此，所以黨才會徵召我，我決定承擔，政黨的輸贏雖然關鍵、重要，但我念茲在茲的還是新北市的未來。

當年，我在屏東縣長競選連任，遭國民黨抹黑而落選，是台北縣民給我機會，讓我再站上政治舞台，一展為民服務的抱負；而我也讓全國人民看見不一樣的台北縣，讓台北縣成為地方政府典範，讓台北縣民有光榮感，還讓台北縣走進國際舞台。

新北近年被比下去 淪為後段班

最近幾年，新北市一直被別的縣市比下去，一直被當成後段班，我心裡有說不出的難受。我女兒巧慧告訴我，樹林有一所國小盪鞦韆的地墊壞了，用「禁止進入」的塑膠繩圍住，一圍三年，不給孩子用，巧慧只好向教育部爭取預算修復。試問，小學生有幾個三年？這種簡單的場地修復，還要立委向中央爭取經費補助？相對的，這幾年市府花了八十億元蓋運動中心，我並不反對，但孩子們在學校的風雨走廊及操場，應該更優先。

另外一件事，我也不能忍受。去年，中央政府給新北市的長照經費有七億多元，但市府沒有執行完，還退回去三億多元，我不能理解為何放任它發生？若是我當市長，這些事都不會發生。

政府施政的優先順序非常關鍵，小朋友的學習環境，我當然列為優先；中央政府補助的長照經費，我不但一毛錢不會退回，還要把每一分錢都用在新北市民的長照服務上，再向中央爭取更多，其他縣市若有執行不完而退回的款項，最好統統撥來給新北市用，這就是我的態度與執行力！

問：你在深澳電廠案已表明立場，仍被對手批評沒說清楚，你是否認為應重啟環評？新北市府堅持拒發生煤許可，你當選後會改變還是延續？

答：新北市四百萬名市民要過好的生活、要發展經濟，不能沒有電，但為了市民健康，我堅持一定要安全、無污染，將來我當市長，一定會嚴格把關！這是我一貫的立場，沒有改變過。

深澳電廠 一定要安全、無污染

反而是對深澳電廠，侯友宜先生曾在他的臉書（三月十六日）說明，他完整的文字是：「所有人都要用電，停電時沒有彼此，不分藍綠。缺電、供電，大家共同承擔，這不應該只是一個深澳電廠的事，也不能用一個深澳電廠撕裂台灣，導引出北部人不管中南部空污嚴重的情緒。缺電是關係民生、產業的根本議題，一旦台灣缺電，還談什麼經濟發展？我們會因此成為一個落後國家。能源政策不能簡化成只是蓋不蓋深澳電廠的問題。」但是，侯友宜先生後來改變說法，說他反燃煤、反深澳。

大家應該知道，新北市早有一座林口電廠，就是燃煤電廠，今年一月底，新北市政府才核發生煤使用許可，侯友宜先生當時還是副市長。同樣是燃煤，為什麼准林口、反深澳？這一點，他應該要說清楚。我覺得，政治人物要立場一致，不要因為一時選舉的攻防或利益，就改變自己原先的態度，這很不好，也很可惜，政治不必這樣。

堅決反對將核廢料放在新北

對深澳電廠，我的態度始終一貫，如果將來林口電廠不安全、有污染，我也會反對，我會收回生煤使用許可。

民進黨反核，國民黨擁核，這是大家都知道的事，正因有核電廠才有核廢料，國民黨把核一、核二、核四這三個核電廠都蓋在新北市，核廢料到今天還運不出去，過去我當台北縣長，就堅決反對核廢料放在台北縣，未來我若當新北市長，一定同樣堅決反對核廢料放在新北市；看到前總統馬英九前幾天來新北市，又對市長朱立倫說要重啟核四，接著侯去拜訪馬，還說馬像教授上課一樣，一個小時都在談能源政策。我要請問侯友宜先生，馬英九有教你重啟核四嗎？有教你如何處理核廢料嗎？你的能源政策又是什麼？

問：你擔任行政院長時，侯友宜是警政署長，如今「院長戰署長」，各界認為新北市長選戰很有看頭，侯友宜被形容是超越藍綠或不藍不綠，對綠營票源有無影響？

答：這些年，我雖沒擔任政府要職，但我在新北市的老朋友都沒有斷，更認識很多新朋友、年輕朋友，朋友貴在交心、不在黨派，選舉的道理也一樣。

施政以市民為優先 不分黨派

一個地方政府首長，施政應以市民利益為優先，不分黨派，我當縣長時就是這樣，當年台北縣很窮，公務員一直叫財政困難，我對他們說「怨嘆沒有用，打拚自己來」，縣府團隊就是有辦法努力爭取經費，團隊合作、公平照顧各鄉鎮市，有效率地做出成績。

當時我們確實做到不分黨派，連議會也有信心，當年民進黨在縣議會只有十六席，國民黨議員居多數，為什麼我提出的政策、建設經費都能獲得議會跨黨派、跨藍綠的支持？道理就在這裡；當年，鄉鎮市長也是國民黨籍居多，我對他們也是很溫暖、很照顧，所以我競選連任時，有許多鄉鎮市長、社團，不分黨派地站出來挺我，許多人直到現在都還很活躍，可以問問他們。