總統︰讓世衛知道 必須接受台灣

2018-05-08

〔記者蘇永耀、林惠琴、呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕台灣今年出席世界衛生大會（ＷＨＡ）希望渺茫，蔡英文總統在昨晚播出的電視專訪指出，或許我們一時進不了世衛，但國際間的支持是愈來愈強，台灣不需要有挫敗感，也不要有失敗主義，我們要做的就是持續不斷的努力，讓這些機構不得不考慮，再強的政治壓力，都必須接受台灣。

總統說，今年友邦的發言力道變得比以前更強，因為我們採取的價值與國際社會的價值是相通的。

第七十一屆世界衛生大會（ＷＨＡ）將於廿一日在瑞士日內瓦登場，網路報名於當地時間七日、台灣時間八日截止，但至今我國尚未收到邀請函，衛福部長陳時中昨天強調，一切照既定計畫進行中，會努力到最後一刻，即使屆時沒收到邀請函，仍會率團前往與其他國家交流。

中國外交部發言人耿爽與國台辦發言人安峰山則表示，台灣今年仍然不能參加ＷＨＡ的原因，是民進黨至今拒絕承認「九二共識」，台灣地區參加世衛大會的政治基礎不存在，不能與會的責任完全在民進黨當局。

對此，陸委會反擊表示，中國大陸企圖以政治理由排除台灣參與，不但違反世衛組織（ＷＨＯ）憲章，也剝奪台灣人民權益，暴露出北京當局根本無意改善兩岸關係。

世界醫師會（ＷＭＡ）則以「醫師領袖敦促ＷＨＯ納入台灣參與ＷＨＡ」為題，發布新聞稿，挺台灣參與ＷＨＡ，強調ＷＭＡ代表遍佈世界的一一四個國家級醫師團體，已經聯合致函ＷＨＯ幹事長譚德塞，表示「將台灣排除在ＷＨＡ外」，是不能接受的。

世界醫師會發函挺台

ＷＭＡ會長橫倉義武與理事會主席Ardis D. Hoven在致函信中寫到，世界醫師會相當重視台灣代表參與各種ＷＨＯ轄下活動時所受到的限制。在這些限制的背後，「完全是政治因素使然」，做為醫師，「我們拒絕讓全球健康成為政治操作的手段」。

此外，蔡總統在電視專訪中，被問及兩岸關係有無可能朝向兩韓領導人握手見面和解之路，蔡總統說，兩韓領導人見面的時候，一位稱對方是總統先生，另外一個稱對方是委員長，換句話說，是相互尊重對方的對等見面，任何問題處理第一點是相互尊重，才有進一步空間。

蔡總統強調，我們希望雙方在對等、相互尊重、不設政治前提的情況坐下來談，這是和平開始，如果不接觸，甚至在遙遠的角落去猜對方的意圖，是很危險的，近來在這地區發展的事件或事情，中國大陸方面很多時候都是負面的解讀，這對雙方的關係並不好，產生了誤解或誤判，對雙方關係的穩定確實是很大的挑戰。