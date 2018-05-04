外交部：南太六友邦 目前算穩定

2018-05-04

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與多明尼加斷交後，外界擔憂發生雪崩式斷交潮。外交部亞太司副司長藍夏禮昨表示，我南太地區六友邦邦交「目前都算穩定」，將在現有基礎上，持續強化雙邊合作。外交部發言人李憲章也說，中國透過經濟實力打壓台灣國際空間，但台灣強項在於推動具體嘉惠友邦人民的扎根計畫，務實穩健，也得到許多友邦的肯定。

多明尼加日前轉向與中國建交、並與我斷交，我也宣布全面終止與多明尼加各項合作計畫。對於其餘友邦邦交關係，外交部長吳釗燮日前表示，多明尼加狀況特殊，其他邦交國關係目前還算穩定。

藍夏禮昨出席外交部例會，回答媒體提問表示，我南太地區六友邦邦交「目前都算穩定」，我與友邦本就有許多既有合作計畫，業務單位持續加強與友邦溝通合作內容，也針對國家需求，研提其他計畫，盼在現有基礎上，進一步深化雙邊關係。

李憲章則說，中國利用經濟實力做為推動外交、打壓台灣國際空間的政策工具，但台灣推動具體嘉惠友邦人民的計畫，例如在缺電國家建設綠能技術，或如資源回收、醫療人力訓練、健康衛教等計畫。以帛琉為例，我結合友邦社區與學校教育系統，教導民眾種植蔬菜，養成平衡飲食習慣，進而降低慢性病比例，「這些扎根工作是台灣的強項」，也得到許多友邦的肯定和配合。