WHA將登場 世衛行動團不缺席

2018-05-04

〔記者吳亮儀、呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）將於本月廿一日起在瑞士舉行，我國至今未收到邀請函；衛福部長陳時中昨在立院受訪時表示，大家清楚最近的外交情勢和中共的作為，下週一（七日）就是報名截止日，今年就算仍沒收到邀請函，還是會組隊前往瑞士，預計舉辦論壇談「健康覆蓋」，以及原住民健康不平等問題。

陳時中指出，今年出發的團名和去年相同，叫「世衛行動團」，會堅持到最後一刻，不放棄任何在世界發聲的可能。民間團體將在會場外舉辦「無疆界醫院」展覽會，雙邊與多邊會談也在積極安排中，包括理念相近的大國如美、日等，「情況很樂觀」。

陳時中投書「外交家」 籲挺台參與ＷＨＡ

網路雜誌「外交家」（The Diplomat）二日刊登陳時中專文，陳時中以「台灣全民健保是全民健康覆蓋模範」為題投書。陳時中說，全球化下台灣很難單獨對抗各項挑戰，需要跨國、跨部門合作，才能建構全球公民皆能獲得衛生照護的體系，實現ＷＨＯ（世界衛生組織）「人人健康」（health for all）的最終目標，在此過程中「台灣能扮演建設性角色」。

陳時中也介紹台灣如何從無到有建立全民健保。他強調，台灣經驗豐富，醫療體系可做為其他國家榜樣，而與其他國家分享經驗最好的方式，就是參加ＷＨＡ和ＷＨＯ。

但陳時中表示，因政治干擾，ＷＨＯ去年未邀請台灣以觀察員身分出席ＷＨＡ，違反自身憲章，更忽視世界許多國家和國際醫療團體「要求對台灣展現包容性」的廣泛呼籲。