多明尼加否認北京重金收買 立委：睜眼說瞎話

2018-05-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕多明尼加前天轉向與中國建交，政府披露中國端出三十億美元投資承諾，作為建交大禮，多明尼加總統梅迪納則否認此事，甚至開玩笑地說，「我還真希望有這筆錢」。立委則批，多明尼加才剛收下台灣軍援，若真如此瀟灑，是否應退還援助或直接公布與中國協議內容，「不要睜眼說瞎話」。

梅迪納：只要中國承認留台學歷

梅迪納指出，他從中國獲得的唯一承諾，是中國將承認所有多國留台學生的學歷，「沒有別的了」。梅迪納表示，中國堅持世界上只有一個中國，因此多國無法同時和台灣與中國保有外交關係，中國是全球第二大經濟體，多明尼加不可能繼續放棄與中國建交的機會，「我們遲早要和中國建交」。

國民黨立委馬文君說，相信中國一定給多國更好的條件，我方無法競逐之下，應思考如何改善兩岸關係、解決外交困境。民進黨立委蔡適應直言，若多國這麼瀟灑，是否要退還台灣軍事援贈和其他經濟援助？多明尼加不如公布所有與中國的協議內容和經濟投資貸款，「不要睜眼說瞎話」。

我駐多明尼加大使館已於當地時間五月一日下午三時，撤下中華民國國旗。當日上午也有十餘名旅多僑領，前往大使館表達支持中華民國台灣的立場，慰勞外交人員辛勞。一名僑領看見駐多大使湯繼仁半年來暴瘦，感慨慰問；湯繼仁則說，外交人員就是這樣，他寧願自己睡不著，也不要讓國內的人睡不著。