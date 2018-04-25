抗議脫序 退警圍中正一分局

2018-04-25

〔記者鄭景議、王冠仁、姚岳宏、王錦義／綜合報導〕由退休警察人員協會總會舉辦的「警消不服從」抗議活動，昨天花蓮退警協會成員因為把警方送通知書的舉動誤認為「攔截逮人」，竟號召群眾包圍中正一分局，退警總會理事長耿繼文甚至當場「擺老」，嗆聲安撫群眾的大安警分局長周煥興，「我以前當分局長（士林），你是我的警備隊長，你現在擺那甚麼臉？」幸衝突沒擴大，而抗議活動也因天雨致人數驟減，主辦單位下午宣布活動提前結束。

耿繼文「擺老」

嗆分局長擺甚麼臉

警方表示，前天花蓮退警協會成員在監察院外抗議時，有四名電視台記者被打，警方發現有兩名施暴者疑是該協會成員。昨早十點多，當他們準備搭車返家時，警方追上他們，直接送交傳喚通知書。

不料，該協會成員誤以為警方「攔截逮人」，該協會理事長李孟萍率眾從台北轉運站殺回青島東路，與耿繼文人馬會合後，在早上十一點多包圍中正一分局，要求警方「放人」。

警方見場面失控，放下分局鐵門並部署大批警力戒備，李孟萍率眾與警方推擠衝撞，聲稱警方違法限制他們回花蓮；耿繼文還向大安分局長周煥興嗆聲，群眾與警方推擠拉扯、叫罵喧囂，中正一分局向李說明原委，群眾約半小時後散去。遭嗆的周煥興當時沒回嘴，事後低調表示，自己是公務員，強調嚴守「依法行政，執法中立」立場。

至於涉嫌毆打記者的三人，警方查出分別是五十三歲伍姓、五十四歲廖姓花蓮退警成員，以及六十二歲康姓退伍軍人，在警方策動下，康已到案說明但否認施暴，不過警方認為事證明確，將他依傷害罪嫌送辦。