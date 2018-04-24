三中案 北檢本週兩傳馬英九

2018-04-24

已掌握不利於馬新事證 週三週五同步傳喚張哲琛 不排除安排對質

〔記者錢利忠、林良昇／台北報導〕台北地檢署調查國民黨三中黨產案，為釐清接任連戰當黨主席的馬英九，有無涉主導賤賣黨產，檢方從連戰當黨主席期間，國民黨與亞太梧桐創投就華夏交易的合約查起；本月十日向國民黨委託的律師事務所調閱資料後，已掌握不利於馬的新事證；檢方明天及週五（廿七日）將以被告身分傳喚馬、受馬指示處理黨產的國民黨前行管會主委張哲琛到庭，不排除讓兩人對質。

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯昨指出，馬前總統從政以來，一向清廉自持、奉公守法，絕對禁得起檢驗。

國發院等案 可能一併訊問馬

據悉，北檢寄發的傳票上有玄機，案號欄位上雖有列出三中案的案號，但案號後方卻加一個「等」字，不排除北檢將一併就國發院土地交易、原中央黨部大樓交易等案疑點，一併訊問馬。

關於三中交易案的關鍵物證，北檢已掌握馬英九與前中投總經理汪海清等人開會的多段錄音，面對曾嗆要解約三中的中視買家余建新，馬並未指示向余求償，反而從原先拒絕讓利的態度，轉變為請余繼續履約，甚至裁示「不要破局」；對於錄音中不利己的事證，馬呼籲北檢公開錄音，強調「沒什麼不可見人的」。

檢方調查，二○○四年間，華夏控股因投資虧損負債廿多億元，國民黨原計畫引進亞太梧桐創投幕後的資金接手華夏及中投，雙方商議出的交易上限為七十八億元，但同年底立委大選後，泛藍陣營取得多數，國民黨知道綠營推動的「政黨不當取得財產處理條例草案」難通過立法，便在黨產交易上轉為被動，隔年與亞太梧桐的交易即破局。

馬英九接任黨主席後，列出黨產歸零的時程表，趕在二○○五年十二月廿四日、廣播電視法規定黨政軍退出媒體的最後期限，匆匆以四十億元包裹出售三中股權給余家的榮麗公司，但余家只要中視，另與國民黨簽增補契約協議，委由國民黨代尋中影、中廣買家，而余家從國民黨手中取得的中視股權，則從卅三％增至卅七％；馬、張二人即因涉嫌預選買家，而被北檢列為違反證券交易法之非常規交易等罪的被告。

不過，徐巧芯指出，去年十一月廿九日，馬前總統在北檢應訊十四．五小時，引發外界「馬拉松偵訊」、「疲勞訊問」的質疑。北檢對此於去年十二月一日發布新聞稿，強調偵訊時間長，是「尊重卸任元首，將重要案情一次究明，免其多次奔波之苦」。

徐巧芯質疑「說好的一次問完案情呢？」北檢打臉自己發的新聞稿，想必又會以「查到新事證…」等理由回應，難怪會讓外界質疑就是要「入馬於罪」。

北檢澄清指出，因陸續蒐集多項新證據，為保障馬前總統之訴訟防禦權，特與馬辦聯繫，請馬前來說明，此為有利於馬行使訴訟上權利之行為，請有心人士勿混淆視聽。