願為台灣上戰場 女官員也舉手

2018-04-21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員謝龍介昨在市政總質詢時，詢問市府各局處首長，若兩岸發生戰爭，中國要武統台灣，「你和你的孩子願意站在第一線戰爭的人請舉手」，列席的官員幾乎都舉手，包括不少女性官員也舉手表達願站在第一線為台灣而戰（見圖，記者蔡文居翻攝）。

謝龍介質詢 南市府官員踴躍表態

行政院長賴清德提出務實的台獨工作者的論述，謝龍介表示，賴清德並未說推動台獨會犧牲多少人，若大家不願意站第一線，就不用說獨立了，而是沒尊嚴地被統一。有民調說有七成的人願站在第一線為台灣而戰來保護台灣，他進一步詢問在場的列席官員，「你和你兒子願站第一線戰爭的請舉手」。

包括市府秘書長方進呈、民政局長陳宗彥、衛生局長陳怡、秘書處長吳堂成、地政局長蔡奇昆、法制處長王展星、民委會主委汪志敏等多人都把手舉得高高的，其他官員幾乎也都有舉手，只是有的舉得高，有的舉得低。而新聞處長許淑芬、教育局長陳修平、主計處長陳淑枝、社會局長劉淑惠等女性首長也都有舉手。

謝龍介看官員幾乎都舉手，他說，「不錯！看到陳宗彥舉手，大家跟著舉」，「這份民調有影哦！」他說，這份民調應該是針對民進黨執政的政務官所做的，「問起來真正有七成」，但他認為另外三成比較理性。