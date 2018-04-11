若世衛拒邀 我將採「各種手段」捍衛權益

2018-04-11

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）五月廿一日召開，中國持續封殺我國際空間，使我今年獲邀參與機率低。外交部在送達立院的書面報告中直言，世衛組織（WHO）受中國牽制，「處理我案立場偏向中國」，但同時也有七個會費占WHO一半的理念相近國家與友邦支持我方參與，若WHO最後仍不邀請台灣與會，政府將「採取各種手段」捍衛台灣國家尊嚴與權益。

立法院外交委員會今排定「當前國際局勢下，我國推動參與第七十一屆『世界衛生大會（WHA）』相關作為」專案報告，邀請外交部長吳釗燮與衛福部官員列席報告。外交部書面報告指出，中國對國際組織的政治影響力持續增強，並企圖全面封鎖台灣的國際參與空間。

外交部強調，美德法日英、比利時與瑞士等友我國會及歐洲議會，已透過致函、質詢、媒體訪問等方式，表達支持台灣參與WHA。且有七個會費占WHO一半的理念相近國家，為我聯合進洽WHO秘書處，我國友邦也為我要求WHO妥善處理此案，展現支持力度。

政府知情人士分析，此案關鍵仍在於WHO幹事長譚德塞的態度，但譚德塞不僅立場親中，對此案態度更是閃避、僵化。他舉例，譚德塞當面對我方人士表現客氣有禮，但實際上是「把耳朵摀起來、眼睛遮起來」，忽略我方訴求，也不願與我國友邦在日內瓦WHO駐團自組的「台灣之友」會面。