扁5大案 法官建議重啟審理

2018-04-05

「陳師孟才能合法調查扁案法官」

〔記者陳慰慈／台北報導〕監察委員陳師孟曾矢言：「上任後要專打辦綠不辦藍的法官」，並替前總統陳水扁伸冤。據指出，陳師孟最近發函要求台北地院提供扁遭判有罪的開庭錄音、錄影資料及法官評議簿，引發司法圈議論；有法官建議，不妨傳喚扁出庭，重啟審理扁涉及的五大案，早日判決確定，陳師孟才能合法調查扁案法官，否則有違法、違憲之虞。

陳師孟上任首案就是要調查二○○九年司法節，檢察官編導舞台劇諷刺前總統陳水扁，為此，陳師孟上月還南下高雄到陳水扁家中約詢扁，訪談結束後，陳師孟轉述，扁感嘆被「司法追殺」。

據悉，陳師孟南下訪視陳水扁的同時，也秘密發函給台北地院，要求調閱扁案所有開庭錄音、錄影檔案及承審法官判處扁有罪的評議簿，以調查扁案承審法官在審判過程中有無偏頗失當。

但此舉在司法界引發反彈，法界人士認為，扁尚涉有國務機要費一．五億元貪污、二次金改收賄四億元及洗錢案、教唆馬永成、林德訓偽證罪、卸任後侵占一．七萬件機密公文及陳敏薰買官一千萬元洗錢案等五大案，目前高等法院、台北地院停審中，尚未判決確定，依法院組織法規定，「裁判評議在裁判確定前均不得公開」，監察院對尚未判決確定的案件進行調查，有政治干預審判的疑慮，恐違法、違憲。

因此有法官建議，保外就醫的陳水扁已能幫兒子陳致中站台輔選，代表應也能出庭，如果重啟審理扁涉及的五大案，判決確定後，陳師孟就能合法函調資料，也有利於總統蔡英文研議是否讓扁特赦。