力拱戰新北 5綠委將陪游錫堃登觀音山

2018-04-05

吳秉叡：就算游有意願 黨應徵召最可能勝選的人

〔記者何玉華、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長提名人選明天揭曉，民進黨的徵召人選至今混沌未明，黨內「拱蘇」、「拱游」兩股勢力正在拉扯。繼過半數的民進黨新北市議員日前呼籲黨中央徵召游錫堃參選新北市長後，與游錫堃關係深厚的立委高志鵬，將在八日邀請五位黨籍立委及多位市議員陪同游錫堃爬觀音山好漢坡，「拱游」的力道逐漸升溫中。

民進黨三重區的市議員陳啟能表示，新北市九位民進黨立委中，有五位陪游錫堃爬山，這也是繼之前的黨籍市議員過半數挺游之後，又有「過半數的立委」力挺游錫堃，代表基層的支持者發聲。陳啟能說，他會掛出與游錫堃合照的競選看板，預計九日將有廿位市議員參選人掛出與游錫堃合照的競選看板。

新北市共有十二席立委，民進黨佔了九席，其中高志鵬、羅致政、吳琪銘、江永昌和林淑芬五人將在八日陪同游錫堃「登高」。

發起這項造勢活動的高志鵬說，游錫堃經常爬山，趁著連假期間，大家志同道合、相約爬山。

昨天是觀世音菩薩聖誕，爭取參選新北市長的吳秉叡、國民黨籍的前新北市副市長侯友宜，則先後到蘆洲區湧蓮寺參拜。

民進黨預計四月底啟動徵召作業，吳秉叡昨受訪表示，他正在進行最後衝刺，希望大家看到他的努力及政見，「看中央是不是要給青壯世代機會」。他也說，就算游錫堃有意願，黨中央應該徵召實力最強、最可能勝選的人。