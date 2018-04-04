新竹縣長選舉 民進黨徵召鄭朝方

2018-04-04

〔記者廖雪茹、楊淳卉、鍾麗華／綜合報導〕民進黨決定徵召前新竹縣長鄭永金之子、民進黨客家事務部主任兼發言人鄭朝方，參選新竹縣長；鄭朝方昨證實確有此事，強調一切「隨順因緣，水到渠成」。

選民結構向來藍大於綠的新竹縣，是民進黨亟欲翻盤的縣市之一，這次決定徵召鄭朝方角逐新竹縣長，預計四月十一日送中執會討論通過提名，當天也預計完成花蓮縣長提名。

原本也傳出有意參選的行政院發言人徐國勇昨表示，他很高興將由鄭朝方參選，應讓年輕人站出來，他會盡全力輔選。

民進黨高層上個月底曾與鄭朝方及黨內操盤要角討論選戰布局，會中還邀中華文化總會副秘書長李厚慶和新竹市文化局長廖志堅，為鄭朝方的整體選戰形象和策略提供意見。

鄭朝方表示，從踏入民進黨中央黨部第一天開始，他就抱著為黨服務、為國家做事的態度，隨時都處於備戰狀態；當黨部告知他此事時，他審慎面對、樂觀其成，認為一切隨順因緣，水到渠成。

鄭朝方說，他和林智堅、林右昌、鄭文燦等同志一樣，都屬於政治新世代，「身為民進黨員，我一切聽從黨中央的規劃與安排，期程則由選對會來決定與公布」。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢在第一時間聽到消息時回應「很好啊」。他說，民進黨確定了，黨中央應該會加快新竹縣長人選的腳步；他評估，新竹縣縣長的選局三分天下。有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩則說，將等民進黨正式提名再發言。

許傳盛可望戰花蓮

花蓮縣長部分，民進黨新系力挺的行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛及屬正國會系統的縣議員劉曉玫爭取黨內提名。民進黨選對會召集人林錫耀、黨秘書長洪耀福在二日進行協調，劉鬆口表示人選願交由黨中央決定。黨內人士說，按高層規劃，可望由許傳盛代表民進黨出戰花蓮縣長。