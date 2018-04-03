中選會：年底至少兩公投案綁大選

2018-04-03

已受理十四件提案

〔記者陳鈺馥／台北報導〕打破鳥籠公投的「公民投票法」上路實施三個月，中選會已受理十四件公投提案，遠勝舊版「公投法」十二年僅六件公投提案。中選會主委陳英鈐昨在立法院指出，今年至少有兩件公投案會與年底縣市長大選合併舉行；而由前奧運選手紀政領銜提案的「二○二○東京奧運正名公投」，無相關違憲疑慮。

中選會昨至立院內政委員會進行「公民投票法修正後現行公民投票制度之檢討」專題報告，陳英鈐指出，已受理十四件公投提案，其中五案完成戶政機關提案人查對，並通知領取連署書，兩案正進行提案人名冊查對，其餘七案審核中。

東奧正名公投 無違憲疑慮

「有兩公投放棄連署！」陳英鈐表示，由時代力量立委黃國昌、社民黨召集人范雲分別領銜提案的「廢止立法院今年一月三讀通過的勞基法修正條文」案，都因未領取成案的第二階段連署書，已視同放棄連署。

備受中國國台辦批評的「東京奧運正名公投」提案，國民黨立委質詢時也輪番砲轟，「有違憲疑慮」、「變相台獨」、「國際奧會不會同意」；陳英鈐指出，「我們在委員會只討論公投法問題，其他政治問題不是我們要處理的」。

陳英鈐指出，該案有舉行聽證會，委員都不認為有違憲問題，至於好壞由全民評斷，「當時確實有一點疑慮，因涉及國際賽事非我國能單獨決定，紀政當時也明確表示，公投是要正名『台灣』參加奧運，推行政策會遇到的困難及阻礙，不能做為反對提案的理由。」

「很有可能五、六案」

陳英鈐指出，至少有兩件公投案會與年底大選合併舉行，「很有可能五、六案」，只要超過兩案以上，就會對選務工作造成很大衝擊。因為從選票印製、領票、開票，要採「一案一票」或「多案一票」，多案一票的有效票、無效票認定，都與過去選務不同。