焦點評論》叩關世衛 台灣不能低調

2018-03-29

記者蘇永耀／特稿

面對中國的外交封鎖，台灣要參與聯合國體系下的世界衛生組織，是個硬碰硬的難題。但健康人權是普世價值，相較爭取其他國際組織上，台灣在世衛也確實能獲得來自更多國家的友善及支持，自助人恆助之，叩關世衛，政府不能低調，國際聲援才有正當性。

參與世衛過程，是台灣展現對外能量的總動員。馬政府執政八年服膺於北京設定的一中原則，即便有邀請函，也如同被圈進在鳥籠裡，畫地自限反讓台灣更難走出去。外交體系在那一段時間也習於這種不需打仗的休兵繳械狀態，在民進黨政府上台後，一度還處於麻痺。

例如在過去兩年的世界衛生大會，發言聲援台灣的邦交國，巴拿馬即連續兩次都缺席。甚至在二○一六年蔡總統將首訪巴拿馬的前夕，巴拿馬衛生官員在世衛大會的發言，反倒對向台灣發出一中邀請函的時任世衛組織幹事長陳馮富珍，表示感謝及祝福其「貢獻」，絲毫未提及台灣的參與。

外交部門事後以「巴拿馬國情的特殊性」搪塞，以此觀之，若說巴拿馬去年與台灣斷交是「無預警」，那也只能說是前線駐外人員長期乏於警覺能力，加上錯誤判斷，自然成北京的囊中物。

洽請各國支持台灣參與世衛，除凸顯普世價值不能摒除台灣外，也是對所有駐外館處的工作檢視。這裡不僅是觀測與既有邦交國家的關係是否穩固，針對無邦交國家，也是透過醫療及健康等議題，尋求更為廣泛的支持，這兩年除了美國、日本等國家的聲援外，包括德國等歐洲國家也首度表態相挺，這背後即可看出駐外人員的努力成績。

外交部前晚與社團餐敘時提到在洽請美日等國致函給世界衛生組織幹事長的國家，總計繳交的會費約佔全數的近六成。這是有意思的計算方式，倒不是要強調聲援的國家主要是已開發國家，而是這些在全球有能力進行醫療貢獻的國家，也看到了台灣所能投入的醫療援助能量。對照中國大肆在非洲地區進行各種經濟掠奪，台灣可以結合國際上更多的志同道合者做出貢獻，這是醫療，當然也是外交。