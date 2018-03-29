參與世衛 我洽美日加致函幹事長

2018-03-29

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國打壓情勢升高，台灣今年受邀參與世衛大會（ＷＨＡ）困難，據透露，我方正敦請包括美國等國，能進一步致函給世界衛生組織幹事長，支持台灣參與世衛活動。外交部門並評估，目前已經同意將致函的友邦，以其所繳交給世衛組織的會費收入，合計占了接近六成，希望藉此提高對世衛的影響力，以及訴求台灣參與世衛的正當性。

世衛組織將於五月廿一日起於瑞士日內瓦召開ＷＨＡ，外交部長吳釗燮與衛福部長陳時中均表達台灣獲邀機會不大，不容樂觀；但政府已決定，即使沒收到邀請函，仍會由陳時中率領世衛行動團如期前往，與國際醫衛人士進行交流。

吳釗燮：美方助台 將有具體行動

吳釗燮及陳時中前晚與包括台灣聯合國協進會、台灣醫界聯盟等民間團體進行工作餐敘，商議如何發揮參與的最高能量。吳釗燮透露，前年民進黨政府剛上台時，拿到附註二七五八號決議文的邀請函，雖然可以參加，但「還是不痛快」。去年、今年政府都有最壞打算，拿不到邀請函，可以有尊嚴地在場外雙邊及多邊會談。

吳也提到台美關係日趨密切，美方將會有「具體行動」來幫忙。我方也正敦請美國衛生部長艾薩親自寫信給世衛組織幹事長特沃德羅斯，並請日本、加拿大等國寫信支持台灣參與世衛活動。同時也希望相關友邦能在屆時召開的世衛大會上發言支持。

根據外交部門的最新估計，目前已經同意將致函的友邦，如以他們所繳交給世衛組織的會費收入，合計占了接近六成。

吳釗燮強調，包括美國等友邦會強調，世衛的一中原則、二七五八號決議文，世衛大會的第廿五．一號決議案，否決台灣參與是不公平的，因為世衛所稱一中原則與各國認可的一中政策有很大出入。

民團籲總統召開記者會 訴諸國際

若今年台灣仍無法獲邀，我方將會透過友邦提案，爭取台灣參與世衛，政府評估，目前友邦國家會支持二對二辯論，至於大會一旦進行表決，外交部門也會爭取更多的支持票數。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲建議，蔡英文總統應率相關部會首長召開國際記者會提出我方具體訴求，並由總統或衛福部長致函給世衛會員國代表，強調台灣不受聯合國二七五八號決議文限制。