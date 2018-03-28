救國團獎狀署名 陳金德：深以為恥

2018-03-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕中國青年救國團宜蘭縣團委會二十五日舉辦優秀青年表揚，縣府也被掛上「指導單位」頭銜，救國團以「代理縣長陳金德」名義頒發獎狀。陳金德昨表示，「我的名字被救國團拿去頒發獎狀，深以為恥！」他說，救國團是國民黨附隨組織，縣府教育處不能再配合辦理；救國團表示，他們不屬任何黨派，尊重縣府決定。

陳金德昨在縣務會議表示，中國青年救國團屬於中國國民黨附隨組織，今年青年節前夕，宜蘭縣政府掛上指導單位頭銜，由救國團辦理優秀青年表揚活動，頒發的獎狀還寫著他的名字，這樣的表揚活動理應由縣府主辦，不需透過中國青年救國團，教育處以後不能再配合辦理，相關補助款也不予同意。

陳金德指出，在黨國不分、一黨專政時代，救國團儼然可以指揮各級政府，甚至發函給大專院校，謊稱總統府、行政院、內政部同意，推薦救國團辦理青年相關計畫，這已涉嫌偽造文書。

陳金德也質疑，人團法未規定名稱要審核，可是「中國青年救國團」的名稱是「那個年代」的產物，現在可以改，為什麼不改？除非救國團說「中國」指的是中華民國、指的是台灣，但事實並沒有，還行文各機關要求配合，根本忘記台灣已經民主化，非常不妥。

「尊重縣府決定。」救國團宜蘭縣團委會總幹事林志榮說，青年表揚活動是鼓勵縣內有特殊表現的傑出青年，讓其他人能仿效學習，這個獎由縣長頒發當然是最好，縣府若有其他考量，救國團會配合。至於中國青年救國團名字，非宜蘭縣團委會說要修改，就能修改。