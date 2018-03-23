拒繳8.6億 國民黨高市等黨部被查封

2018-03-23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨因不當黨產案，被黨產會處分追徵八．六億餘元，國民黨拒繳價金，全案移送行政執行署執行，陸續遭查封多筆土地、建物；今年三月下旬，行政執行署又再查封國民黨高雄市黨部、澎湖馬公市黨部、新北市黨部、鶯歌區黨部、永和區黨部建物。

已查封46筆土地、39筆建物

據了解，行政執行署已查扣國民黨帳戶七萬一千元現金，並查封國民黨名下四十六筆土地，及北市松山區黨部、國民黨智庫等卅九筆建物，後續將進一步法拍。

黨產會發言人施錦芳表示，截至目前只收回七萬多元，行政執行署應儘快查封法拍，以利國家討回被國民黨變賣拿走的八．六億元不當黨產。

黨產會去年六月祭出追徵八．六億元行政處分，國民黨不僅拒繳價金，更要求以「形同廢紙」的美金債券抵銷償還，遭行政執行署駁回，台北分署、新北分署及高雄分署已陸續查封國民黨名下不動產。

據悉，去年已查封的土地及建物，包含有國民黨北市松山區黨部，北市萬華區、文山區的黨工宿舍、金門縣黨部、國民黨智庫大樓等不動產。

行政執行署也已委託估價機構，對松山區黨部及三間黨工宿舍進行鑑價，不動產鑑價金額約三億多元；位於北市杭州南路的國民黨智庫「國家政策研究基金會」大樓市值約六千萬，金門縣黨部為二億，完成鑑價不動產估值六．二億，即便未來順利法拍，拍價也不足追徵總價，行政執行署不排除繼續查封。

另外，行政院黨產會近日在國史館解密檔案中發現，二二八事件元凶之一的台灣省行政長官陳儀，一九四七年在黨政聯席會議上，指示由長官公署將接收自「日產」的國產，迅速撥給國民黨。黨產會痛批，國民黨一開會「說撥就撥」，侵占國產，後來數百筆不動產陸續被國民黨變賣兌現。