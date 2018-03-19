黨政人士︰馬習會若有體制外檔案 應列入移交

2018-03-19

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府指出，馬政府在二○一六年五月二十日移交給蔡政府有關「馬習會」的檔案，記述時間僅有廿五天，因此也遭外界質疑前總統馬英九方面是否有隱匿其他機密檔案。黨政人士昨指出，早在「馬習會」前一、兩年，中國涉台學者及智庫就陸續透露，有藍營人士穿梭向北京高層提出兩岸領導人會面的構想；此說如果屬實，這部分確實沒有列入移交紀錄裡。

醞釀期間 傳藍營人士頻穿梭

總統府近日指出，蔡政府獲移交有關「馬習會」專案檔案，主要內容包括專案大事節略、辦理期間行政協調紀錄、「馬習會」當天會議紀錄以及相關國內外輿情簡報等四個部分檔案在案。檔案記述期間，自前陸委會主委夏立言揭露二○一五年十月十四日與中國國台辦主任張志軍「夏張會」起，至「馬習會」會談結束。

黨政人士說，馬政府移交的檔案，「馬習會」從無到有僅廿五天，確實不合理。事實上，我方學者在與中國涉台學者及智庫接觸時，就陸續收到相同的訊息，從二○一四年到「馬習會」這一、兩年間，有藍營人士穿梭向北京高層提出兩岸領導人會面的構想。尤其當中國這些具有官方色彩的智庫及學者針對兩岸領導人會面的可行性進行評估，如果結論是「否定的、不可行」時，就會被上頭打回票，要求再評估。

黨政人士說，這些中方學者的判斷清楚，「馬習會」已然涉及兩岸政治協商，難度更高，且兩人見面之後，必然會有後續「更大議題」要處理，這在當時兩岸的氣氛下，尤其台灣剛發生反服貿的太陽花學運，明顯是不可行的，但根據這些中方學者的說法，這段期間就是有藍營人士好幾次向北京高層推銷，但這裡頭的溝通細節，他們也無從得知。

口述聯繫 可能變成歷史空白

對於馬英九方面聲稱「馬習會」都是經過政府正式協商方式進行，黨政人士推斷，在這之前的「醞釀期」，馬很可能透過體制外，如黨、外圍學者等進行單線聯繫，如果過程中僅使用口述方式，而都沒有白紙黑字或錄音等內容留下，這段歷史「就有可能變成空白」。

黨政人士強調，涉外溝通剛開始難免會採取秘密方式進行，但無論是體制內還是體制外，都應列為政府檔案移交給下任政府，如果馬方面真有隱匿其他機密檔案等問題，恐有更多隱情「不足為外人道也」。